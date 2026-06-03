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Chefi la cuțite, 3 iunie 2026. Ce provocare a pregătit Irina Fodor pentru duel și ce rețete au făcut micuții concurenți

Descoperă ce provocare au primit concurenții la duel, dar și ce preparate au făcut micuții concurenții, la cea de-a doua probă individuală de la Chefi la cuțite-Viitorul are gust, ediția din 3 iunie 2026.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 03 Iunie 2026, 23:46 | Actualizat Miercuri, 03 Iunie 2026, 23:46
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Trei echipe au intrat la duel și au avut parte de o provocare interesantă și nu tocmai ușoară, în ediția din 3 iunie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite-Viitorul are gust. Descoperă ce provocare a pregătit Irina Fodor pentru cei mici, dar și ce rețete au pregătit aceștia, ca să îi impresioneze pe Chef Richard Abou Zaki, Chef Ștefan Popescu, Chef Alexandru Sautner și Chef Richard Abou Zaki.

Ce provocare a pregătit Irina Fodor pentru duel și ce rețete au făcut micuții concurenți la proba individuală de la Chefi la cuțite-Viitorul are gust, ediția din 3 iunie 2026

Cel de-al doilea duel al emisiunii Chefi la cuțite-Viitorul are gust a provocat echipele să pregătească un dish inspirat din povești celebre precum „Albă ca Zăpada”, „Jack și vrejul de fasole”, „Frumoasa și bestia” și „Scufița Roșie”. Influenceri celebri de pe TikTok au degustat preparatele și au votat, iar banda a adus ulterior verdictul! De data aceasta, cel de-al doilea battle a fost câștigat de echipa albastră a lui Chef Ștefan Popescu.

Ajunși la duel, ceilalți concurenți au așteptat cu emoții să descopere ce provocare le-a pregătit Irina Fodor la duel. Aceasta a mers pe la fiecare concurent cu bolul cu numere și micuții au ales câte un bilet. În funcție de numărul de pe hârtie, aceștia au ales câte un ingredient de pe bandă: broccoli, măr, brânză, conopidă, păstârnac, roșie, morcov, cartof, afine, țelină, mazăre, căpșuni.

Rând pe rând, în ordinea de pe bilet, fiecare a ales un ingredient pentru un alt concurent. După ce s-au gândit, concurenții s-au apucat rapid de treabă, având la dispoziție doar șaizeci de minute! Fei care și-a dat silința să obțină un dish cât mai gustos și cât mai aspectuos cu ingredientul impus. La final, farfuriile au fost trimise la degustarea făcută de Chef Richard Abou Zaki, Chef Ștefan Popescu, Chef Alexandru Sautner și Chef Richard Abou Zaki.

Supă cremă de țelină cu nuci caju și ceapă prăjită fulgi, piept de pui cu piure de morcov și cardamon, șnițel de pui cu bulion și mozzarela, paste cu trufe și ciuperci și spumă de brânză, mușchi de porc cu sote de mazăre și crutoane de casă, pane de cartof cu inimă de cașcaval, mușchiuleț de vită cu piure de broccoli, ceviche de ton cu căpșuni, avocado, ghimbir și lapte de cocos, dar și alte delicii ce i-au surprins pe jurați.

colaj foto cu concurenti de la chefi la cutite-viitorul are gust
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Chefi la cuțite - Viitorul are gust se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Cele mai tari momente ale mini-sezonului pot fi vizionate și pe YouTube.

Chefi la cuțite, 3 iunie 2026. Cine a câștigat al doilea battle și cine a intrat la duel! Verdictul a adus lacrimi de du... Chefi la cuțite, 3 iunie 2026. Ce concurent a fost eliminat după duel. Echipa verde a pierdut un copil și au curs lacrim...
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