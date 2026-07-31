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Chef Orlando Zaharia și soția lui, 22 de ani de căsnicie. Imaginea specială de la nuntă publicată de juratul de la Chefi la cuțite

Chef Orlando Zaharia și Mădălina Zaharia au împlinit 22 de ani de căsnicie. Juratul de la Chefi la cuțite a marcat această aniversare cu o fotografie specială de la nuntă. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 31 Iulie 2026, 13:04 | Actualizat Vineri, 31 Iulie 2026, 13:10
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Orlando Zaharia, imagine specială de la nuntă | Antena 1
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22 de ani au trecut de când chef Orlando și Mădălina au ales să-și unească destinele și să formeze familia Zaharia. Juratul de la Chefi la cuțite a transmis un mesaj scurt și emoționant în ziua aniversării căsniciei: „La bine și la greu! De 22 de ani”, a transmis chef Zaharia pe rețelele sociale.

Citește și: Chef Orlando Zaharia, imagine specială alături de soția sa, de ziua ei de naștere. Cât de frumoasă este Mădălina

Chef Orlando Zaharia și soția lui au împlinit 22 de ani de căsnicie

Juratul de la Chefi la cuțite a publicat o imagine de la nuntă. Mirele care avea atunci aproape 25 de ani își ținea emoționat de mână superba mireasă.

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Cum a început povestea de dragoste dintre chef Orlando Zaharia și Mădălina Zaharia

Chef Orlando Zaharia și Mădălina, soția lui, au o poveste de iubire extrem de specială. Cei doi s-au cunoscut în 2001, într-un fast food, la 4 dimineața, atunci când juratul de la Chefi la cuțite avea doar 22 de ani.

„Am întâlnit-o undeva la Romană, într-o locație unde se strângeau băieții și fetele după club. Am schimbat niște numere de telefon și m-a cam fiert o perioadă de 2-3 luni de zile. Eu insistam pentru că voiam să punctez această întâlnire, mi-a plăcut foarte mult de ea, era ca un bibelou. Urma să plec eu înapoi pe vasul de croazieră, mai aveam un contract. Mi-a acordat o întâlnire chiar în seara de Crăciun și de atunci am rămas nedespărțiți”, a povestit chef Orlando la Antena 1.

Mai mult, cererea în căsătorie a fost spontană. Acesta i-a pus marea întrebare partenerei sale pe o plajă din Cipru, fără inel. Bijuteria a fost aleasă mai târziu de amândoi.

În ceea ce privește nunta, Orlando Zaharia și Mădălina au avut parte de o petrecere de vis. Aceștia și-au organizat petrecerea vara, pe strada Paris. Anul acesta ei împlinesc 22 de ani de căsnicie iar chef Orlando a mărturisit că rețeta succesului în relație este la Mădălina, care a reușit să țină familia unită și echilibrată

„Am avut dorința imensă de a sta împreună, ne-am iubit și ne iubim foarte mult. Mădă este genul de om care spune totul verde în față. Ea nu umblă cu ascunzișuri, e foarte directă, e sufletul căsniciei noastre și sufletul petrecerii. Chiar și astăzi lucrurile funcționează ca înainte. Eu nu pot să exist fără ea, iar ea nu poate să existe fără mine. Ne completăm”, a mai spus chef Orlando la Chefi la cuțite.

Chef Orlando Zaharia și Mădălina au împreună un fiu pe nume Andreas care moștenește talentul gastronomic al tatălui.

Orlando Zaharia
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