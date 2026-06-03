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Chefi la cuțite, 3 iunie 2026. Chef Richard Abou Zaki a folosit prima amuletă! Ce avantaj a pus în joc și ce a urmat

În ediția 3 din 3 iunie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite – Viitorul are gust, Chef Richard Abou Zaki a folosit prima amuletă a sezonului!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 03 Iunie 2026, 21:26 | Actualizat Miercuri, 03 Iunie 2026, 21:27
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Surpriză de proporții în ediția 3 din 3 iunie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite – Viitorul are gust. Cele patru echipe au primit o temă de gătit complet neașteptată, însă lucrurile s-au complicat semnificativ atunci când Chef Richard Abou Zaki a apăsat butonul roșu și a anunțat astfel faptul că are de gând să folosească o amuletă.

Chef Richard Abou Zaki a folosit prima amuletă de la Chefi la cuțite – Viitorul are gust, în ediția din 3 iunie 2026. Ce avantaj a pus în joc

De data aceasta, în cel de-al doilea battle, Irina Fodor a adus o temă de gătit complet neașteptată! Cele patru echipe a primit fiecare câte un basm, scopul fiind pregătirea unui dish inspirat din respectivul basm. Orlando Zaharia a ales pentru el povestea lui Jack și a vrejului de fasole , Scufița Roșie a mers la echipa lui Chef Richard Abou Zaki, echipa lui Ștefan Popescu a primit povestea Frumoasa și Bestia, iar Chef Alexandru Sautner a primit povestea Albă ca Zăpada.

„Vai, doamne, se aude butonul magic”, a zis una dintre concurente.

„Cinci minute au trecut, cred! Amuletă!”, a zis Chef Ștefan Popescu la testimonial.

„Asta e tot ce ne lipsea!”, a fost de părere Chef Orlando Zaharia.

„Prima amuletă a sezonului, doamnelor și domnilor!”, a anunțat Chef Richard Abou Zaki.

„Care este ideea? De ce folosesc amuleta aceasta azi? O folosesc pentru că după asta mai este un battle, aproape s-a terminat, trebuie să dau una azi, una mâine, să scurtez”, a explicat acesta la testimonial.

„Atât tu, cât și oricine din echipa ta, aveți puterea să dați freeze oricui dintre echipele adverse. Freeze-ul va fi valabil timp de cinci minute și poate fi dat unui singur concurent per echipă sau Chef-ului”, a fost amuleta pusă la bătaie de Chef Richard Abou Zaki.

Primul care a dat freeze a fost Cristian Filip, care a ales-o pe Vanessa, una dintre concurentele care gătea un element principal. Apoi, alți concurenți au primit freeze, iar situația s-a complicat destul de mult în cadrul celui de-al doilea battle de la Chefi la cuțite – Viitorul are gust, în ediția din 3 iunie 2026.

Apoi, toată lumea s-a apucat rapid de treabă, încercând să gătească și să se ocupe de cât mai multe sarcini. Nu au lipsit situațiile stresante sau întâmplările neașteptate, totul sub privirile arente ale juraților. Chef Orlando Zaharia, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu au supravegheat totul, asigurându-se că preparatul final iese cât mai bine.

colaj foto cu chef richard abou zaki si concurenti de la chefi la cuțite-viitorul are gust
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Chefi la cuțite - Viitorul are gust se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Cele mai tari momente ale mini-sezonului pot fi vizionate și pe YouTube.

Chefi la cuțite, 3 iunie 2026. Irina Fodor a anunțat o temă de gătit de poveste! Cine a câștigat avantajul și amuleta... Chefi la cuțite, 3 iunie 2026. Cine a câștigat al doilea battle și cine a intrat la duel! Verdictul a adus lacrimi de du...
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