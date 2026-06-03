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Chefi la cuțite, 3 iunie 2026. Cine a câștigat al doilea battle și cine a intrat la duel! Verdictul a adus lacrimi de durere

Descoperă cine a câștigat al doilea battle de la Chefi la cuțite-Viitorul are gust, dar și cine a intrat la duel, în ediția din 3 iunie 2026. Verdictul adus de bandă a venit cu bucurie, dar și cu lacrimi de durere.

Publicat: Miercuri, 03 Iunie 2026, 22:23 | Actualizat Miercuri, 03 Iunie 2026, 22:28
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Cel de-al doilea batttle de la Chefi la cuțite-Viitorul are gust, ediția din 3 iunie 2026, a fost unul de-a dreptul savuros, „condimentat” cu emoții din plin, rețete delicioase și situații neașteptate în bucătărie. La final, banda a dezvăluit verdictul, ce a adus atât bucurie, cât și lacrimi de durere. Descoperă cine a câștigat, dar și cine a intrat la proba individuală.

Cine a câștigat al doilea battle de la Chefi la cuțite-Viitorul are gust, dar și cine a intrat la duel, în ediția din 3 iunie 2026

De data aceasta, Irina Fodor i-a luat pe micuți prin surprindere cu o temă de gătit de poveste! Astfel, fiecare a primit misiunea de a pregăti un dish inspirat dintr-un cunoscut basm. Astfel, Orlando Zaharia a ales pentru el povestea „Jack și vrejul de fasole”, „Scufița Roșie” a mers la echipa lui Chef Richard Abou Zaki, echipa lui Ștefan Popescu a primit povestea „Frumoasa și Bestia”, iar Chef Alexandru Sautner a primit povestea „Albă ca Zăpada”.

După ce au stabilit ce preparat doresc să gâtească și după, echipele s-au apucat rapid de treabă, însă nu a durat mult și alarma s-a dat în bucătărie. Chef Richard Abou Zaki a folosit o amuletă ce i-a pus în dificultate pe rivali, însă nimic nu i-a făcut pe micuți să renunțe. Cu multă ambiție și determinare, concurenții s-au apucat rapid de treabă și au dat tot ce au avut mai bun pentru ca rețetele convenite cu Chef-ul lor să iasă cât mai bine cu putință.

La finalul celor șaizeci de minute alocate gătitului, concurenții au așezat farfuriile pe banda ce a a trimis preparatele la influencerii de pe TikTok, invitați să facă degustarea în ediția din 3 iunie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite-Viitorul are gust.

Aceștia au fost mai mult decât impresionați de rețetele pe care le-au primit și i-au lăudat pe cei mici pentru rezultat: „Sunt făcute de copii?! Bravo, măi copii! Ce bine arată!”.

Fiecare invitat a degustat atent preparatele și a ales ce farfurie i-a plăcut mai mult. Apoi, banda a început să meargă și să aducă astfel verdictul. Emoțiile au fost uriașe și, până la un punct, scorul a fost destul de strâns. Apoi, rezultatul a fost clar: echipa albastră a lui Chef Ștefan Popescu a fost învingătoare, așa că toate celelalte echipe au intrat la duel. Au fost momente de bucurie pentru câștigători, dar în același timp s-a lăsat și cu lacrimi de durere pentru pierzători.

„Nu vreau să plec acasă”, a zis una dintre concurente, cu lacrimi în ochi.

Mișcat de durerea celei mici, Chef Richard Abou Zaki a luat-o în brațe și a încercat să o consoleze.

„Chef m-a luat în brațe și am simțit că a fost tati! Tati mereu mă ia în brațe când plâng!”, a mai zis micuța, la testimonial.

colaj foto cu richard abou zaki, stefan popescu si concurenti de la chefi la cutite-viitorul are gust
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Chefi la cuțite - Viitorul are gust se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Cele mai tari momente ale mini-sezonului pot fi vizionate și pe YouTube.

Chefi la cuțite, 3 iunie 2026. Chef Richard Abou Zaki a folosit prima amuletă! Ce avantaj a pus în joc și ce a urmat...
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