Chefi la cuțite, 3 octombrie 2022. Gabriel Drăgan a făcut show total în platou cu apariția lui. Ce i-au făcut chefii la final

Gabriel Drăgan are 51 de ani, vine din Deva și este artist animator. Concurentul și-a descoperit pasiunea pentru domeniul culinar încă din armată, iar acum a venit să-i surprindă pe cei trei chefi cu un preparat deosebit.

„Sunt animator la petreceri, clovn. Eu am fost un tip hazliu, eu eram sufletul petrecerii pe oriunde mergeam. Vorbesc foarte mult, nu mă mai opresc, nevastă-mea e sătulă, mi-a zis să mă duc la Chefi la cuțite că o înnebunesc. Pasiunea pentru gătit o am din armată, am început să învăț bucătăria din mers. Mi-a plăcut foarte mult în armată, nu o să uit niciodată, un soldat mi-a spus că fac mâncare ca la mama acasă.”, a povestit el în bucătăria sezonului 10 Chefi la cuțite.

Pentru a-i impresiona pe jurații show-ului culinar, Gabriel Drăgan a pregătit ciorbă de cartofi cu afumătură.

Gabriel Drăgan este concurentul care i-a distrat pe jurații Chefi la cuțite în ediția 14 a sezonului 10, de pe 3 septembrie 2022

Chef Sorin Bontea, chef Cătălin Scălătescu și chef Florin Dumitrescu au fost luați prin surprindere de intrarea senzațională a lui Gabriel Drăgan în platoul emisiunii. Concurentul și-a făcut apariția în fața juraților într-un costum de clovn.

„Ești bagabont!”, a spus chef Sorin Bontea.

Concurentul a reușit să aducă zâmbete pe fețele juraților cu trucurile sale de magie, dar și cu felul carismatic. Chefii au fost captivați de show-ul pe care l-a făcut Gabriel Drăgan în ediția 14 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 3 octombrie 2022.

„Am fost la majorate. Stați să vă spun o întâmplare. Am fost chemat într-o altă localitate, iar eu mă duc echipat de obicei, intru în local și erau două rânduri de mese, am mers să dau baloane și era priveghi acolo, așa mi-a spus mămica”, a povestit concurentul.

De asemenea, Gabriel Drăgan l-a surprins pe chef Cătălin Scărlătescu cu o replică neașteptată când a văzut că nu i-a oferit cuțit: „Și clovnii plâng câteodată!”

Concurentul a izbucnit în lacrimi după ce a primit două cuțite din partea lui chef Sorin Bontea și chef Florin Dumitrescu. La finalul jurizării, chefii i-au cerut să le facă trei forme din baloane.

