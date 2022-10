Chefi la cuțite, 3 octombrie 2022. Matteo Afloarei, concurentul de 13 ani care i-a emoționat chefi: „O să ajungi foarte departe”

Matteo Afloarei are 13 ani, locuiește în Italia și este elev. Băiețelul a venit în sezonul 10 Chefi la cuțite pentru a-i surprinde pe jurații show-ului culinar cu talentul său remarcabil, lucru care s-a și întâmplat.

Băiețelul le-a gătit chefilor paste carbonara, iar aceștia au fost extrem de încântați de preparatul savuros. Mai mult decât atât, mama lui Matteo Afloarei a pus pe bandă, alături de cele trei farfurii, și o scrisoare în limba italiană.

Matteo Afloarei i-a emoționat peste măsură pe chefi cu dezvăluirile sale din ediția 14 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 3 octombrie 2022

Chef Florin Dumitrescu, chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea au avut parte de o surpriză atunci când ușile s-au deschis, iar Matteo Afloarei a intrat în platoul emisiunii. Deși a dezvăluit că nu știe să se exprime foarte bine în limba română, băiețelul le-a povestit juraților că își dorește să devină bucătar când o să fie mare.

Întrebat de chef Sorin Bontea de unde a dezvoltat pasiunea pentru bucătărie, concurentul a avut un răspuns emoționant și direct: „M-am uitat pe YouTube și la televizor, mi-a plăcut foarte mult. (...) Mi-am dorit să vin la voi la emisiune, am venit cu mama mea.”

În platoul emisiunii și-a făcut apariția și mama băiețelului care le-a povestit juraților faptul că scrisoare este scrisă de Matteo: „O păstrez de la vârsta de 9 ani. A scris această scrisoare de la 9 ani. (...) Matteo a fost un copil dorit, când eram însărcinată în patru luni am fost la control și am fost întrebată dacă am pe cineva mic de statură în familie. Au urmat alte analize, iar medicii și-au dat seama de ceva... Pentru mine a fost o traumă toată perioada sarcinii pentru că nu știi ce este în interior. (...) Acum are 14 ani și nu m-a întrebat niciodată de ce este mic.”

„Eu cred că tu o să ajungi foarte departe, bravo!”, i-a spus chef Florin Dumitrescu băiețelului.

