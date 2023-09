Chefi la cuțite, 3 septembrie 2023. Alexandru Bunea i-a surprins pe chefi cu povestea lui de campion. Ce a dezvăluit Sorin Bontea

Alexandru Bunea este concurentul care i-a surprins pe chefi cu povestea lui de campion în a doua ediție din sezonul 12 Chefi la cuțite, de pe 3 septembrie 2023. Chef Sorin Bontea a făcut dezvăluiri uluitoare legate de sport.

Cea mai nouă ediție din sezonul 12 Chefi la cuțite de pe 3 septembrie 2023 îl aduce pe Alexandru Bunea în fața telespectatorilor. Concurentul are 34 de ani, vine din București și de profesie este antrenor fitness, campion național la powerlifting și bucătar.

Sportivul a venit la show-ul culinar susținut de soția lui. Acesta s-a decis să-i impresioneze pe jurați cu un aperitiv special: „Ziua gătesc, de la prânz până seara sunt antrenor, sportiv de performanță”.

Citește și: Cum s-a lăsat filmat Rikito Watanabe în platoul sezonului 12 Chefi la cuțite. Ce mesaj a transmis: „Ești delicios așa cum ești!”

„O să fie o nebunie de gusturi!”, a mai adăugat concurentul despre preparatul său.

Alexandru Bunea își dorește să ajungă în echipe pentru că reușește să dea gust mâncării, iar acest lucru reprezintă un atu în battle-uri. De asemenea, acesta a reușit să impresioneze din prima clipă cu platingul farfuriei sale.

Ce a povestit Alexandru Bunea despre pasiunea lui în a doua ediție din sezonul 12 Chefi la cuțite de pe 3 septembrie 2023

Chef Florin Dumitrescu, chef Sorin Bontea și chef Cătălin Scărlătescu au fost uimiți când au aflat ce sport practică Alexandru Bunea. Concurentul a reușit să-i cucerească pe jurații cu povestea lui, dar și cu preparatul senzațional.

De asemenea, chef Sorin Bontea a făcut dezvăluiri neașteptate despre sportul pe care l-a practicat în urmă cu mulți ani.

„El e halterofil de performanță”, a evidențiat chef Florin Dumitrescu.

Citește și: Arsenalul Chefilor va fi completat de noi amulete, care fac și mai dificil sezonul 12 al emisiunii Chefi la cuțite

„Am făcut ani mulți!”, a adăugat juratul.

Alexandru Bunea le-a mărturisit chefilor că este campion național la powerlifting: „Chiar mi-am dorit să am performanță, iar la doi ani după primul concurs am luat și prima medalie. În al treilea an am ieșit campion național, iar după am mai ieșit o dată campion național”.

„Mănânc dietă 10 luni pe an! Nu mănânc care de doi. Am crezut că e de bază până mi s-a luat de carne și am încercat să mănânc fără. Când m-am apucat de bucătărie m-am apucat și de sport”, a mai adăugat el.

Concurentul a vorbit și despre cea mai grea perioadă din viața lui, dar și despre faptul că a lucrat alături de chef Florin Dumitrescu în bucătărie.

„Cred că îmi amintesc, erai mai gras? Și ultima ta zi de muncă lângă mine a fost când te-am pus să montezi? Ești o altă persoană. Te știu, sunt foarte mândru de tine! Foarte tare, bravo! Felicitări!”, i-a mărturisit juratul.

Alexandru Bunea a plecat acasă cu trei cuțite din partea chefilor.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 12 Chefi la cuțite. Edițiile integrale se văd în AntenaPLAY

Se dă startul mult așteptatei bătălii din arena Chefi la cuțite. Telespectatorii au parte de o premieră maraton în această toamnă. Așadar, show-ul culinar vine cu 5 ediții consecutive în prima și a doua săptămână de difuzare, ulterior emisiunea având câte 4 ediții săptămânale.

În sezonul 12, Irina Fodor aduce surprize de proporții pentru jurați. Prezentatoarea TV o să-i însoțească pe chef Florin Dumitrescu, chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea pe tot parcursul noului sezon, fiind persoana care aduce cele mai imprevizibile vești.

Regulile nu se schimbă în sezonul 12 Chefi la cuțite. Așadar, chefii vor continua să gătească alături de un invitat special la jocul de amuletă. Dacă avantajul nu este câștigat de jurați, acesta va fi pus în seif. Toate mizele din seif vor fi puse în joc în ultima etapă de preselecții, iar un chef se va bucura din plin de ele la battle-uri.

Una dintre noutățile show-ului culinar este o schimbare organizatorică neașteptată: Chefii au un asistent cu o listă consistentă de atribuții, cel care preia acest rol fiind Rikito Watanabe, fostul concurent din sezonul 9 Chefi la cuțite.

Edițiile integrale din sezonul 12 Chefi la cuțite pot fi vizionate pe AntenaPLAY.