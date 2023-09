Chefi la cuțite, 3 septembrie 2023. Samuel Diță a făcut dezvăluiri cu lacrimi în ochi despre viața lui. Ce i-a uluit pe chefi

Samuel Diță a făcut dezvăluiri cu lacrimi în ochi despre viața lui în a doua ediție din sezonul 12 Chefi la cuțite de pe 3 septembrie 2023. Concurentul a muncit 76 de săptămâni fără pauze, până când corpul i-a cedat.

Samuel Diță are 40 de ani, vine din Pitești, dar este stabilit în Londra de 13 ani unde este și antreprenor. Concurentul a dezvăluit că este pasionat de bucătărie din perioada pandemiei, când a realizat că se simte în largul său atunci când gătește.

„Am încercat să reproduc din bucătăria asiatică și românească. Am luat din fiecare zonă”, a spus el.

Citește și: Chefi la cuțite, 2 septembrie 2023. Anda Alexe, confesiuni cu lacrimi în ochi despre cumpăna prin care a trecut. Cine este tânăra

Pentru a-i impresiona pe jurați, Samuel Diță s-a decis să gătească vită cu piure de mazăre și de țelină, o reducție de fructe de pădure cu coniac și baby morcovi. Odată ajunge în fața chefilor, farfuriile concurentului au atras toată atenția cu platingul lor și gustul senzațional.

Samuel Diță a făcut confesiuni emoționante cu lacrimi în ochi, în a doua ediție din sezonul 12 Chefi la cuțite de pe 3 septembrie 2023

Samuel Diță a făcut confesiuni emoționante despre drama vieții lui în a doua ediția a sezonului 12 Chefi la cuțite, de pe 3 septembrie 2023. Concurentul a trecut printr-un atac cerebral și un infarct la doar 33 de ani.

„A fost criza financiară. Noi am început o casă și ca tot omul, am vrut să ne îndeplinim visul. N-am reușit pentru că și-a pus amprenta criza. Și am considerat că trebuie să plecăm pentru o perioadă scurtă, însă viața a luat o altă întorsătură. Am fost nevoit să rămân acolo, să îmi aduc cei doi copii acolo, iar în 2015 când a venit băiatul nostru pe lume, am avut un incident pentru că am muncit din greu ca să îmi pot întreține familia. Am avut un atac cerebral și un infarct la 33 de ani! Am muncit 76 de săptămâni, fără pauză, ca să îmi pot susțin familia. De la ora 8:00 dimineața până seara la ora 20:00.

Și într-o bună dimineață când am vrut să mă trezesc, nu am mai putut. Aveam dureri mari de cap, s-a întors soția de la muncă și m-a găsit în pat. A sunat la Ambulanță, am fost transportat de urgență la spital unde s-a constatat că am avut un atac cerebral și un infarct. Asta a fost doar începutul. Am fost conectat la aparate, iar ele nu au mai dat niciun semn la un moment dat, pulsul era 0. Soția mă ținea de mână, s-a uitat la mine pentru că îmi pierdusem vederea. Singurul lucru pe care mai puteam să-l simt era lacrima ei când mi-a căzut pe față. Am văzut cum mă ridic, pur și simplu! Mi-am văzut cum sufletul s-a ridicat! Mi-am văzut soția lângă capul meu, eu vedeam totul în jurul meu, dar nu fizic”, a povestit concurentul cu lacrimi în ochi.

Citește și: Chefi la cuțite, 2 septembrie 2023. Ionuț Bontea l-a luat prin surprindere pe chef Sorin Bontea: „Suntem veri”. Cum a reacționat

Chefii au fost uluiți de mărturisirile lui Samuel Diță. Surpriza cea mare a urmat când jurații au ridicat cloșurile, iar concurentul a aflat că merge în etapa următoare a competiției cu 3 cuțite.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 12 Chefi la cuțite. Edițiile integrale se văd în AntenaPLAY

Se dă startul mult așteptatei bătălii din arena Chefi la cuțite. Telespectatorii au parte de o premieră maraton în această toamnă. Așadar, show-ul culinar vine cu 5 ediții consecutive în prima și a doua săptămână de difuzare, ulterior emisiunea având câte 4 ediții săptămânale.

În sezonul 12, Irina Fodor aduce surprize de proporții pentru jurați. Prezentatoarea TV o să-i însoțească pe chef Florin Dumitrescu, chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea pe tot parcursul noului sezon, fiind persoana care aduce cele mai imprevizibile vești.

Regulile nu se schimbă în sezonul 12 Chefi la cuțite. Așadar, chefii vor continua să gătească alături de un invitat special la jocul de amuletă. Dacă avantajul nu este câștigat de jurați, acesta va fi pus în seif. Toate mizele din seif vor fi puse în joc în ultima etapă de preselecții, iar un chef se va bucura din plin de ele la battle-uri.

Una dintre noutățile show-ului culinar este o schimbare organizatorică neașteptată: Chefii au un asistent cu o listă consistentă de atribuții, cel care preia acest rol fiind Rikito Watanabe, fostul concurent din sezonul 9 Chefi la cuțite.

Edițiile integrale din sezonul 12 Chefi la cuțite pot fi vizionate pe AntenaPLAY.