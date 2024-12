Chefi la cuțite, 4 decembrie 2024. Cine a câștigat ultima amuletă. Chef Henrik Sebok a dat un verdict surpriză

În ediția de miercuri, 4 decembrie 2024, a emisiunii Chefi la cuțite, Irina Fodor a pus în joc ultima amuletă a sezonului 14. Descoperă ce s-a întâmplat în cea din urmă sesiune de audiții!

Aseară, la Chefi la cuțite, Chef Richard Abou Zaki a câștigat amuleta jurizată de Joaquin Bonilla, cele cinci puncte obținute cu această ocazie consolidându-i poziția de lider al clasamentului, care îi asigură privilegiul de a avea propria echipă.

Lupta pentru ultima amuletă din această seară nu îi mai poate afecta această poziție, la fel cum nu îl mai poate ajuta pe Chef Alexandru Sautner, aflat pe ultimul loc. Dar poate avea un cuvânt de spus în privința locurilor doi și trei.

În seara aceasta, rezultatul ultimei amulete va definitiva clasamentul care stabilește cine va împărți conducerea unei tabere. De asemenea, ediția Chefi la cuțite din 4 decembrie 2024 aduce ultima sesiune de audiții a acestui sezon.

Chefi la cuțite, sezonul 14, 4 decembrie 2024. Andrei Duma și soția sa au venit din luna de miere direct în bucătăria celor patru chefi

Andrei Duma și soția sa, Cristina, participă la Chefi la cuțite la mai puțin de o lună de la nuntă și la doar trei zile de la întoarcerea din luna de miere. Cu experiența acumulată într-un restaurant din nordul Italiei, unde a condus bucătăria în calitate de Chef, Andrei este încrezător că îi va impresiona pe jurați cu tortelloni cu pesto de urizici și cremă de ficat de pui.

„N-am mai văzut niciodată în Italia ravioli cu spanac și sos de ficăței (...) Gustul acesta de ficat nu-mi lasă o gură fericită”, a jurizat Chef Richard Abou Zaki, arătându-se extrem de contrariat de preparatul din fața sa.

„Poate e unul care lucrează în nordul Italiei. Acolo mănâncă mai greu”, a intuit, în schimb, Chef Alexandru Sautner.

După ce au pășit în fața chefilor, cei doi soți și-au spus povestea impresionantă de viață.

„Eu am două caractere. Unul pe care îl folosesc în viață și unul pe care îl folosesc în bucărăie. Caracterul din bucătărie e mai puternic. Destul că mă uitam la ea și deja mă înțelegea că stânga împrejur. Încerc să combin dulceața cu duritatea. Am fost un chef bucătar responsabil de bucătărie. De trei zile suntem acasă din luna de miere și am venit drept la voi”, a dezvăluit concurentul în ediția Chefi la cuțite din 4 decembrie 2024.

În ceea ce privește rețeta pregătită pentru această seară, Chef Richard s-a arătat nemulțumit de combinația dintre ravioli și sos de ficăței. Din acest motiv, juratul nu le-a dat niciun cuțit. Colegii săi, pe de altă parte, au apreciat curajul lui Andrei, astfel că i-au dat fiecare câte trei cuțite și șansa de a merge în bootcampul sezonului 14.

Chefi la cuțite, sezonul 14, 4 decembrie 2024. Cine a câștigat ultima amuletă. Chef Henrik Sebok a dat verdictul

În ediția din 4 decembrie 2024 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 14, Irina Fodor și-a făcut apariția în bucătărie și i-a anunțat pe Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și pe Ștefan Popescu că tema amuletei de astăzi are legătură cu momentul în care ei au devenit chefi cu acte în regulă.

„Poți lua în mâna ta un concurent eliminat din oricare echipă”, a mai anunțat frumoasa prezentatoare amuleta serii, adăugând: „(...) Trebuie să ne amintim care a fost primul dish pe care l-ați creat din această postură”

Iar ca presiunea de pe umerii celor patru chefi să fie și mai mare, Irina Fodor a anunțat că cel care le va juriza preparatele este nimeni altul decât Chef Henrik Sebok.

„Este un etalon în bucătăria din România. A format foarte mulți oameni care astăzi sunt bucătari foarte buni”, a spus Chef Orlando Zaharia.

Fără să mai stea pe gânduri, cei patru bucătari s-au apucat imediat de pregătit rețetele alese. Se pare că ingredientul de bază al chefilor a fost mușchiul de vită. Doar Chef Richard Abou Zaki s-a orientat către un alt element: stridia.

„Acesta era trendul. Din anii 1900 și ceva până în anii 2000 era moda de friptură de vită”, a spus Chef Richard, care și-a amintit: „Era vară când am ajuns Chef, în iunie, și am făcut un meniu concentrat pe vară (...) Eu am devenit Chef în timpul pandemiei. Nu a fost ușor! Am intrat în bucătărie prima zi, aveam numai doi bucătari plus eu. Și a fost tare greu când am devenit Chef, că lumea nu voia să mă respecte. Cei care munceau cu mine aveau zece ani mai mult ca mine (...) Ei au mai multă experiență. Alex a devenit Chef, când eu m-am născut aproape”

„(...) Foarte mult m-am bucurat de probă! Cu mici flashbackuri care îmi dădeau emoții, pentru că scopul meu e să iau cinci puncte astăzi”, a spus, la rândul său, Chef Orlando Zaharia.

După ce și-au finalizat preparate, degustărorul ultimei amulete și-a făcut apariția la banc, acolo unde a analizat cu simț de răspundere fiecare rețetă. La prima vedere, Chef Henrik Sebok a fost plăcut surprins de rețeta cu stridii a lui Chef Richard Abou Zaki, dar și de rețeta cu vită preparată de Chef Ștefan Popescu.

Ulterior, Chef Henrik Sebok a anunțat cine a câștigat ultima amuletă. Cinci puncte s-au dus la Chef Richard Abou Zaki. Patru puncte au mers la Chef Orlando Zaharia. Trei puncte a luat Chef Alexandru Sautner, iar două puncte Chef Ștefan Popescu.

Astfel, potrivit clasamentului, Chef Richard și Chef Ștefan Popescu au fiecare echipe proprii, în timp ce Chef Orlando Zaharia și Chef Alexandru Sautner împart conducerea unei echipe.

„Rezultatul final este că Richard și Ștefan au echipă singuri. Eu voi juca la dublu cu Orlando”, a conchis Chef Alexandru.

Chefi la cuțite, sezonul 14, 4 decembrie 2024. Gina Alban, crescătoare de feline exotice și domestice, le-a gătit chefilor prăjitura copilăriei

Gina Alban este din București, se ocupă cu creșterea felinelor exotice și domestice, iar la Chefi la cuțite a venit alături de fiul ei, Victor Alban. Pentru ediția din 4 decembrie 2024, concurenta a ales să gătească o prăjitură cu brânză, pe care le-o pregătea copiilor ei când erau mici. Special la acest preparat a fost platingul, în formă de lăbuță de pisică.

„E o plăcintă reinterpretată, cu parte crocantă, cu colorant de zmeură. E super roșu! A pus și mentă dezhidratată. Nu e cofetar, dar e cineva care știe!”, a jurizat Chef Richard, după ce a gustat din preparat.

Când mama și fiul au intrat în platou, alături de pisicile lor, de rasă Maine Coon, Chef Richard Abou Zaki a strigat de fericire. Gina Alban le-a dezvăluit chefilor că are în jur de 40 de exemplare, adăugând că este, totodată, și crescătoare de râși.

„Facem performanță cu ei. Am participat la concursuri în multe țări din Europa. Am câștigat multe cupe pentru România. Am ajuns și pe podiumul mondial, anul trecut, la Strasbourg. Anul acesta ne pregătim pentru Campionatul Mondial din Norvegia. De la an la an, performanța este din ce în ce mai aproape de ideal”, a spus mama lui Victor Alban în ediția Chefi la cuțite din 4 decembrie 2024.

Fără să mai prelungească suspansul, chefii au ridicat cloșurile, care au dezvăluit cele patru cuțite.

Chefi la cuțite, sezonul 14, 4 decembrie 2024. Elena Iuliana Bucan Coman are o poveste de viață dureroasă

În ediția Chefi la cuțite din 4 decembrie 2024 am făcut cunoștință și cu Elena Iuliana Bucan Coman, care a venit însoțită de mama și de fiica ei. Concurenta în vârstă de 37 de ani, stabilită în Italia, este bucătar și iubește din tot sufletul ceea ce face. Ea le-a gătit chefilor tortelloni cu sfeclă roșie și brânzeturi, un preparat care a iscat o discuție aprinsă între Chef Ștefan Popescu și Chef Richard Abou Zaki.

„Pentru mine nu este bine deloc. Mi se face rău! E foartea grea. Umplutura e grea, sosul e greu (...) Atât timp cât eu, când degust, nu mă simt bine după, nu pot să dau un cuțit. Caut ceva care să mă impresioneze și să nu-mi pice greu”, a spus Chef Ștefan Popescu.

După ce a pășit în platou, chefii au fost curioși să afle povestea de viață a Elenei. Mărturisirile concurentei i-au marcat pe cei patru bucătari.

„(...) Din nefericire, eu am pierdut soțul meu în urmă cu șapte ani. În cei 12 ani în care am stat împreună, nouă au fost doar de boală, pentru că a pierdut amândouă picioarele. A fost un diagnostic greșit la spital și diabetul a făcut restul. Timp de o lună a stat fără sânge într-un picior. M-am trezit că avea piciorul precum mumiile din Egipt, se usca. Începuse să intre în gangrenă. Au găsit o tromboză venoasă, care nu a fost tratată corect de la început. A fost un coșmar. Avea 53 de ani. În trei ani a pierdut amândouă picioarele. M-am trezit cu un copil de zece luni în brațe și un soț într-un cărucior cu rotile. Aveam două copii practic (...) A fost persoana pe care am iubit-o cu toată inima mea! L-am lăsat viu și mi l-au dat mort. N-am putut nici măcar să îi țin mâna”, a mărturisit, cu ochii în lacrimi, Elena, emoționându-i pe cei patru jurați.

„Nu au fost 12 zile, nu au fost 12 luni, au fost 12 ani și asta înseamnă dragoste adevărată!”, a încercat să o consoleze Chef Alexandru Sautner.

Concurenta a mai dezvăluit că, după moartea soțului ei, a trebuit să o ia de la zero, existând perioade când a lucrat și la trei joburi în paralel, de luni până duminică. Șansa de a intra în bucătărie, mai precis de a lucra la cantina de la poliția unui penitenciar, i-a salvat viața.

În ciuda poveștii dureroase, Chef Ștefan Popescu a jurizat preparatul, motiv pentru care nu i-a dat niciun cuțit. Ceilalți bucătari, în schimb, i-au oferit cuțitele și, totodată, șansa de a merge în bootcampul sezonului 14.

Chefi la cuțite, sezonul 14, 4 decembrie 2024. Ovidiu Virgil Popescu a făcut o alegere culinară curajoasă

Ultimul concurent pe care am avut ocazia să îl cunoaștem în ediția Chefi la cuțite din 4 decembrie 2024 a fost Oviudiu Virgil Popescu, din Focșani. Concurentul în vârstă de 29 de ani este mentor, iar chefilor le-a pregătit o tartă raw-vegană cu ciocolată și avocado, o alegere extrem de curajoasă.

„Mă bucur mult să vă am în fața ochilor, nu virtual, ci în planul fizic”, le-a zis el celor patru bucătari, când ușile s-au deschis.

„Știi că mi-aduci aminte de o persoană super cunoscută?”, l-a întrebat Chef Richard Abou Zaki, făcând, totodată, semn către cer.

„(...) Menirea mea e să dau mesajul mai departe. Ca să transmiți, uneori transmiți și fără vorbe. Cu inima, că nu am treabă cu mintea (...) Iubiți-vă!”, le-a mai spus el juraților, atunci când Chef Orlando l-a întrebat ce mesaj are pentru ei.

În ceea ce privește farfuria pe care a gătit-o la Chefi la cuțite, concurentul a avut o explicație la fel de enigmatică.

„În farfuria aceea aveți depășirea limitărilor, a blocajelor, a gândurilor limitative, aparent pare a fi o tartă raw-vegană, dar adevărul e că ați fost martori la o manifestare de curaj. Este o premieră ceea ce v-am făcut, pentru că eu n-am făcut niciodată o tartă în viața mea”, a spus el.

Ovidiu Virgil Popescu a primit trei cuțite și șansa de a merge mai departe în bootcampul sezonului 14 Chefi la cuțite.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 14 Chefi la cuțite, difuzat pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Sezonul 14 Chefi la cuțite aduce la Antena 1 savoarea intensă a celei mai puternice competiții din ringul culinar. Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu se întorc la masa juraților pentru o nouă rundă de audiții pe nevăzute, dar și în arena aprigelor bătălii pentru amulete, care în acest sezon vin cu o miză uriașă ce va da o nouă dinamică întregii competiții.

Farfurii suprinzătoare, pasionați de bucătărie dornici să revoluționeze arta gastronomică, invitați de marcă din aristocrația artei culinare internaționale, demonstrații de forță ale celor patru jurați pentru cele mai râvnite amulete, concurenți cu povești impresionante și multe emoții – toate fac parte din noul sezon al cooking show-ului, difuzat pe Antena 1 și în AntenaPLAY, duminică, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la 20:30.

Lupta pentru amulete aduce o regulă nouă, înainte de formarea echipelor. Astfel, clasamentul format în urma punctelor obținute de Chefi la bătăliile pentru amulete va fi esențial, întrucât jurații care se vor poziționa pe locurile 3 și 4 vor împărți conducerea unei echipe – în vreme ce jurații de pe locurile 1 și 2 vor avea privilegiul de a conduce fiecare propria echipă.

Competiția se anunță cu atât mai intensă cu cât, începând din acest sezon, pe lângă premiul în bani, câștigătorul sau câștigătoarea marelui trofeu al cooking show-ului va primi un stagiu de pregătire de o lună la restaurantul Retroscena din Italia, oferit de Chef Richard Abou Zaki. Astfel, celor 30.000 de euro li se adaugă valoroasa recompensă a experienței unice în bucătăria unui restaurant cu o stea Michelin.