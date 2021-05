Chefi la cuțite, 4 mai 2021. Gina Pistol a predat ștafeta și a anunțat cine prezintă în locul ei! Dezvăluiri complet neașteptate

După zeci de degustări pe nevăzute și două probe grele de bootcamp, chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu și-au ales, în sfărșit, echipele pentru sezonul 9 „Chefi la cuțite” de la Antena 1.

Plini de emoție, concurenții din cele trei echipe din sezonul 9 „Chefi la cuțite” au așteptat cu sufletul la gură vești de la frumoasa Gina Pistol!

„Mi s-a zburlit pielea pe mine. Nu-mi vine să cred că am ajuns în sezonul 9, în confruntări. Și că voi sunteți aici cu mine, mai mulți și mai frumoși decât de obicei. Și mult mai simpatici! Vă văd că sunteți așa, pe găști, zâmbiți. O să treceți printr-o experiență frumoasă. Vor fi și lacrimi, o să fiți și supărați, și nervoși, dar la sfârșit o să zâmbiți, dragii mei, indiferent cine va câștiga trofeul din sezonul 9. Vă spun din experiență. Și, atunci, vreau să vă felicit pentru că sutenți aici. Dar să știți că nu putem petrece singuri, așa că avem nevoie de chefi”, a anunțat Gina Pistol.

Ușile s-au deschis și în bucătărie și-au făcut apariția Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, în mare stil. Bucuria a fost uriașă și cei trei au remarcat faptul că la bancurile de lucru e aglomerație mare!

Jurații emisiunii „Chefi la cuțite”

„Simpaticilor! Putem să începem un sezon de confruntări, mai ales al nouălea, fără surprize? Oricât de dragi și de simpatici îmi sunteți, dragii mei, dragi trei chefi, cu stea în frunte…Pe drum vine o fetiță pe care abia aștept să o țin în brațe. Doar că este foarte năzdrăvană și îmi este tot mai greu s-o car prin platou. Trebuie să am grijă de mine, să am grijă de voi, și să mă asigur ca totul să fie perfect, pentru că așa încep să mă transform în mămică. Dragii mei, nu vreau să mă despart de voi. Pentru puțin timp, ca să nu-mi lipsiți lipsa atât de tare, o să vă las pe niște mâini bune. Va fi cineva foarte special, care vă știe încă de la începuturile voastre. Simpaticilor, noi ne vom vedea în sezonul 10, cu siguranță. Dar până atunci vă las pe mâinile simpaticei Irina Fodor”, a fost mărturisirea făcută de Gina Pistol.