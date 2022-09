Chefi la cuțite, 4 septembrie 2022. Ida Maria Samson i-a emoționat pe chefi cu povestea sa de viață. Prin ce a trecut concurenta

Ida Maria Samson are 29 de ani, vine din Cluj și este Creator de conținut. Tânăra a pășit în prima ediție a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 4 septembrie 2022, pentru a încerca o nouă experiență, dar și pentru a-i surprinde pe jurați cu talentul său în artele culinare.

„A plecat în Germania sezonier la muncă, am lucrat într-un fast food, apoi la un hotel. Vinovatul pentru plecarea mea din Germania a fost soțul meu. Ne-am cunoscut când am venit într-un concediu în România, iar după 5 luni de relație la distanță m-a și cerut de soție. A fost lângă mine când am trecut prin cele mai grele momente și asta e cel mai important.”, a povestit concurenta despre viața sa.

Ida Maria Samson i-a stupefiat pe jurați când a făcut dezvăluiri dureroase despre viața sa, în sezonul 10 Chefi la cuțite, ediția de pe 4 septembrie 2022

Ida Maria Samson a gătit pentru chef Cătălin Scărlătescu, chef Florin Dumitrescu și chef Sorin Bontea o ciorbă rădăuțeană. Jurații au fost încântați de preparatul tinerei, însă un detaliu le-a atras atenția.

Chef Cătălin Scărlătescu a fost curios să afle motivul pentru care tânăra a intrat în platoul emisiunii șchiopătând, iar aceasta i-a oferit un răspuns direct și fără ezitare.

Concurenta a dezvăluit cu lacrimi în ochi că în urmă cu 5 luni a fost paralizată, iar momentele prin care a trecut au fost un adevărat coșmar. De asemenea, Ida Maria Samson a spus cu mândrie în glas că cel care i-a fost alături în tot acest timp este soțul său.

„Am fost dezactivată, chef! Am fost paralizată acum 5 luni, dar nu îmi place să zic paralizată. Am avut un deficit de cupru, practic un dezechilibru chimic în organism, dar nu știu din ce motiv. Deficitul de cupru a făcut o leziune pe măduvă, leziune s-a inflamat... Am venit acasă într-o zi oarecare, m-am pus pe pat și am simțit că amorțesc. Nu a durat mai mult de o oră până când am amorțit complet, nu mă mai puteam mișca.”, a mărturisit tânăra.

„Inițial mi-au zis că am scleroză multiplă... mi-au dat drumul acasă tot paralizată, iar apoi a început chinul pe capul soțului. El m-a transportat pe brațe. (...) Am luat tratament și am început kinetoterapia după externare. Am muncit mult. Am avut dureri foarte mari, și acum mai am că încă mai am amorțeli. Nu îmi simt complet talpa piciorului.”, a mai adăugat ea.

Cei trei chefi au rămas complet stupefiați de spusele concurentei, semn că aceasta a reușit să-i emoționeze cu povestea tristă de viață.

Ida Maria Samson a obținut 2 cuțite din partea lui chef Sorin Bontea și chef Florin Dumitrescu.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 10 Chefi la cuțite

Sezonul 10 din Chefi la cuțite aduce pe micile ecrane ale telespectatorilor un nou platou și o formulă unică. Este prima dată când show-ul are două prezentatoare, pe Irina Fodor și pe Gina Pistol.

Irina Fodor prezintă primele ediții ale emisiunii, iar Gina revine în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de defășurare a show-ului, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

Totodată, fiind vorba despre sezonul care sărbătorește un deceniu de succes al celor trei Chefi, invitații speciali nu vor lipsi – vizita lui Martin Jordan, sosia lui Gordon Ramsay, fiind doar unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui sezon.

Urmărește edițiile sezonului 10 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.