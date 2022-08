Renumitul chef Gheorghe Vătafu a murit la 82 de ani. Ultima sa apariție televizată poate fi urmărită în sezonul 10 Chefi la cuțite

Un moment cu adevărat special din ediția 22 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” a fost reprezentat de întâlnirea dintre chef-ul Gheorghe Vătafu și celebrii jurați ai emisiunii, chef Scărlătescu, chef Bontea și chef Dumitrescu. Aceștia s-au ridicat în picioare și l-au aplaudat pe maestrul culinar încă de când acesta a intrat în platou.

Chef-ul Gheorghe Vătafu a murit la vârsta de 82 de ani

Recent însă, Gheorghe Vătafu, care și-a câștigat statutul de unul dintre cei mai respectați chefi din branșă, s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani. Maestrul a activat vreme de 35 de ani drept bucătarul-șef de la hotelul Intercontinental, de 5 stele, având în spate o experiență impresionantă în industria culinară.

Citește și: Chefi la cuțite, 18 aprilie 2021. Gheorghe Vătafu, marele maestru bucătar, i-a uimit pe jurați cu dezvălurile sale din interbelic

În ultima perioadă a vieții, chef-ul nu a mai profesat, însă pasiunea sa pentru bucătărie s-a menținut vie, așa cum era de așteptat. În ediția specială din sezonul 9 „Chefi la cuțite” în cadrul căreia a apărut, Gheorghe Vătafu a ales să pregătească o rețetă cu care i-a impresionat pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, și anume crap pescăresc cu sărmăluțe în cuib.

Pe lângă talentul său culinar de incontestat, chef-ul era și un bun orator, astfel că în timp ce și-a pregătit dish-ul a povestit și câteva întâmplări din tinerețe, de pe vremea interbelică. Gheorghe Vătafu a explicat că în acea perioadă arta culinară din București era la un nivel înalt.

Mai mult decât atât, telespectatorii au putut afla că maestrul a început „de jos” în această meserie, angajându-se inițial drept picol (ajutor de chelter n.r). Acesta a avut ocazia să îl întâlnească și pe Mihail Sadoveanu.

„Era în timpul în care Bucureștiul se numea Micul Paris și casele nobiliare își trimiteau bucătarii în Franța ca să se specializeze sau erau trimiși direct bucătari francezi, ca să îi specializeze pe români.

M-am angajat picol la un restaurant nou deschis atunci și acolo veneau mari artiști de la Bulanda, venea Sadoveanu, pe care eu îl citeam cu sfințenie”, a dezvăluit atunci maestrul culinar Gheorghe Vătafu.

Chef-ul ținea foarte mult la bucătăria românească, pasiune pe care dorea să le-o insufle și elevilor săi.

„Nu aș vrea să se îngroape ceea ce este bucătăria românească. Bucătăria românească este fabuloasă, țin foarte mult la aceste lucruri. Atât cât mai pot, pentru că, vă dați seama, am și eu o vârstă”, mai spunea chef-ul.

Gheorghe Vătafu, carieră impresionată. Pentru ce nume mari a gătit

„Eu am lucrat pentru mulți, chiar și pentru Gheorghe Ghiorghiu Dej. Nu îi am însă în memorie pe toți. Și Iosif Tito, fostul președinte al Iugoslaviei, mi-a lăsat o amintire frumoasă (…). Am fost șeful Intercontinentalului timp de 50 de ani”, a dezvăluit concurentul, urmărit cu mare atenție de cei trei chefi.

Gheorghe Vătafu, în sezonul 10 „Chefi la cuțite”

Telespectatorii vor putea urmări în curând, pe Antena 1 și Antena Play, una dintre ultimele apariții televizate ale regretatului chef Gheorghe Vătafu. Maestrul bucătar urmează să apară în cadrul sezonului 10 „Chefi la cuțite”, ediția fiind filmată înainte ca geniul culinar să se stingă din viață.