Chefi la cuțite, 4 septembrie 2022. Jean de la Craiova a făcut show în bucătărie. Ce dezvăluiri a făcut despre copilăria sa

Chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu au avut parte de o altă surpriză uriașă în prima ediție a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 4 septembrie 2022. Jean de la Craiova și-a făcut apariția în platoul show-ului culinar cu dorința de a-i impresiona pe chefi.

„Am vrut sa vin de mult, crede-mă, dar nu m-am simțit în stare... Eu nu știu că gătesc, dar am început să iau lecții și să învăț. Sincer, am emoții! Am venit să le fac o surpriză și să gătesc Biban A la Jean”, a mărturisit Jean de la Craiova despre noua experiență pe care o trăiește.

„Nu prea gătesc... mai deloc. A venit mai mult să îmi iau și eu un cuțit. În primul rând nu vreau să dezamăgesc familia. (...) Inițial, am vrut să gătesc altceva cu totul mai special, dar aveam nevoie de multe ingrediente. (...) Vreau să-i dau pe spate! Îmi place să încurc soția în bucătărie, că eu pe ce pun mâna se sparge sau se arde, fac rele...”, a mai mărturisit artistul despre vizita sa în cadrul show-ului culinar.

Pentru că este un om cu o energie debordantă, vesel și pus pe petrecere, Jean de la Craiova nu a ezitat să facă un show de zile mari în bucătăria sezonului 10 Chefi la cuțite. Cântărețul a început să interpreteze diferite piese în timp ce își prepara rețeta numită Biban A la Jean.

Cum au reacționat jurații când Jean de la Craiova a intrat în platoul sezonului 10 Chefi la cuțite, în ediția de pe 4 septembrie 2022

Chef Sorin Bontea, chef Cătălin Scărlătescu și chef Florin Dumitrescu au rămas cu gura căscată când au văzut că cel care a pregătit peștele este, de fapt, Jean de la Craiova. Aceștia nu s-au așteptat nici măcar o secundă ca în spatele preparatului să se afle un cântăreț.

Se pare că timpul nu și-a pus amprenta asupra fizicului pe care îl are artistul, lucru pe care l-au observat imediat și cei trei jurații. De asemenea, chef Florin Dumitrescu și-a dorit să afle dacă Jean de la Craiova este pe bune de la Craiova, moment în care acesta a făcut dezvăluiri neașteptate despre copilăria sa.

„Bunicii mei se trag de acolo, eu m-am născut în București. Am copilărit la Titu. Mai mergeam cu trenul când eram mic, vindeam înghețată în tren, ca să strâng bani de bâlci. Mă duceam la fermă la sapă”, a mărturisit Jean de la Craiova cu zâmbetul pe buze.

La scurt timp de la discuția despre copilăria sa, artistul a primit verdictul final al chefilor în privința preparatului său. Jean de la Craiova a primit 2 cuțite din partea lui chef Sorin Bontea și chef Florin Dumitrescu.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 10 Chefi la cuțite

Sezonul 10 din Chefi la cuțite aduce pe micile ecrane ale telespectatorilor un nou platou și o formulă unică. Este prima dată când show-ul are două prezentatoare, pe Irina Fodor și pe Gina Pistol.

Irina Fodor prezintă primele ediții ale emisiunii, iar Gina revine în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de defășurare a show-ului, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

Totodată, fiind vorba despre sezonul care sărbătorește un deceniu de succes al celor trei Chefi, invitații speciali nu vor lipsi – vizita lui Martin Jordan, sosia lui Gordon Ramsay, fiind doar unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui sezon.

Urmărește edițiile sezonului 10 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.