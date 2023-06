Chefi la cuțite, 5 iunie 2023. George Borșaru a fost eliminat. Radu Iustin Câmpeanu a cerut să iasă din competiție

În ediția 31 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, echipa neagră și cea gri au intrat la duel. La final, Gina Pistol a anujțat notele primite de concurenți și cel care a fost eliminat a fost George Borșaru. Totuși, Iustin Radu Câmpeanu a ales să plece din motive personale și toți s-au întrebat dacă pleacă doi concurenți.

George Borșaru a fost eliminat în ediția 31 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, din data de 5 iunie 2023. Radu Iustin Câmpeanu a ales să iasă din competiție din motive personale

Fiindcă a avut cel mai mic punctaj din această ediție, George Borșaru a fost eliminat de la Chefi la cuțite sezonul 11.

„Felicitări, îmi bat gura degeaba și voi dormiți în bascheți. N-am nici cea mai mică idee de ce ați venit în acest concurs. Nu vă învațați lecția, copiii mei”, a izbucnit Sorin Bontea, extrem de nervos, atunci când a realizat că un concurent din echipa lui a fost eliminat.

Amalia, în schimb, a obținut al doilea cel mai mic punctaj, după ce a fost penalizată din nou de Gina Pistol pentru faptul că a continuat să gătească după ce a expirat timpul duelului.

„Era o stare de bucurie și tristețe. Nu mă bucură să merg mai departe cu note mici”, a zis Amalia, dezamăgită de cele întâmplate.

„Mă durea că pleacă frete-miu, dar cea mai slabă farfurie pleacă acasă. Asta e realitatea. Cumva el a eliminat o parte din mine”, a zis Florin Borșaru, trist că fratele său a fost eliminat.

Sorin Bontea a „explodat” și și-a certat echipa pentru lipsa de strategie de care a dat dovadă la duel, în ediția 31 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, din data de 5 iunie 2023.

Însă ceva cu totul și cu totul neașteptat s-a întâmplat, chiar în timp ce George Borșaru își lua la revedere de la echipa roșie.

„Am nevoie de puțină atenție, vă rog!”, a zis Florin Dumitrescu, gata să facă un anunț ce va schimba totul.

„De foarte puține ori am emoții în platou la Chefi la cuțite iar asta este o zi în care chiar am emoții”, a zis liderul echipei gri, la testimoniale.

„Știți cu toții cât este de complicat cu programul de filmări și viața unora. Îl las pe Iustin să preia de aici și să înțelegeți puțin ce se întâmplă cu el, cu viața lui”, a continuat Dumitrescu, moment în care toți ochii s-au ațintit asupra lui.

„A fost o zi dificilă, am intrat aici crezând că e distracție și haos și facem glume și e mișto și mai și gătim. Evident că sunt bucătari care excelează, s-a văzut în note, s-a văzut în comportament. Am dat de o echipă foarte marfă, cu care am făcut chestii tari, am câștigat câteva battle-uri, am și pierdut împreună…Însă cariera mea este de musician, faptul că nu mai puteam să fac muzică și să lucrez la chestii mă omoară și n-am mai putut să resist astăzi”, a zis Radu Iustin Câmpeanu, spre marea surpriză a tuturor.

Concurentul a dezvăluit faptul că după emisiune și filmări el mergea să exerseze cu trupa HVNDS, acolo unde este solist. Fiind o perioadă extrem de aglomerată, cu detalii ce trebuie puse la punct înainte de lansarea albumului trupei, oboseala și-a spus cuvântul.

„O să-l înlocuiesc pe George”, a fost vestea dată de Iustin, ce i-a lăsat mască pe toți.

„Care erau șansele? Iustin putea să zică ieri că nu mai poate, sau putea să zică mâine”, a zis George Borșaru cu lacrimi în ochi, uimit că a scăpat de eliminare.

„Florin și cu George sunt ca niște frați pentru mine. Mă bucur că el a fost persoana pe care am salvat-o”, a zis Iustin.

Astfel Iustin Radu Câmpeanu a fost concurentul care a părăsit ediția 32 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, din 5 iunie 2023, în timp ce George Borșaru l-a înlocuit, în echipa gri.

