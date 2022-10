Chefi la cuțite, 5 octombrie 2022. Eugen Moisei i-a impresionat pe chefi. Ce poveste de viață emoționantă are

Eugen Moisei are 22 de ani, este din Iași și de meserie este bucătar. Destul de încrezător în forțele proprii, tânărul a decis să participe la Chefi la cuțite sezonul 19 ca să demonstreze că este suficient de bine pregătit pentru a face față multor provocări.

Eugen Moisei i-a surprins pe jurați cu povestea lui de viață emoționantă, la Chefi la cuțite sezonul 10, de la Antena 1

Tânărul a ales să pregătească o delicioasă rețetă de somon cu piure de țelină și fenicul, un sos pe bază de legume și sparanghel și spanac sote, cu chips de păstârnac.

„De patru ani lucrez în domeniu, îmi place foarte mult ceea ce fac, lucrez cu suflet și cu pasiune. Mi-am dorit dintotdeauna să particip la un concurs, îi urmăresc de mic pe cei trei chefi. Acum visul s-a împlinit, e primul meu concurs. Am încredere în mine, sunt un băiat curajos, încrezător în forțele proprii”, a dezvăluit el, în timp ce își pregătea rețeta.

Apoi, când totul a fost gata, farfuria a fost trimisă la degustare și tânărul a urmărit cu emoții observațiile făcute de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. Apoi, ajuns în fața acestora, concurentul i-a surprins cu povestea lui de viață.

„Mama mea, din păcate, nu mai este printre noi. S-a stins recent. Și tatăl meu a murit acum 3 ani, și bunicul la care am crescut. Lovitură după lovitură. Mai am doar pe bunica, cea care m-a crescut de la 9 ani, și pe fratele meu. Unul dintre motivele pentru care am venit la Chefi la cuțite este datorită ei, fiindcă vreau s-o fac mândră, cum s-a mândrit și până acum. Îi mulțumesc foarte mult, dacă nu era bunica nu ajungeam omul care sunt acum”, a povestit el.

„Cred că este foarte mândră de tine”, i-a zis Sorin Bontea, plăcut impresionat.

Apoi, concurentul a dezvăluit cum a început cariera lui de bucătar, unde a lucrat și ce poreclă i-a pus celebrul chef Orlando Zaharia, cel alături de care a avut șansa să lucreze pentru o perioadă. Pe urmă, concurentul a povestit cum a ajuns să lucreze în Panama, dar cum toată această experiență s-a transformat într-una deloc plăcută. După patru ani de muncă, tânărul nu a primit vreun leu, deși avea mare nevoie să strângă bani pentru a pleca la mama lui, care se confrunta cu o formă avansată de cancer. Un român care era la o masă în restaurant, auzindu-i povestea, a decis să îl ajute cu bani și, ajutat și de prieteni, Eugen a reușit să strângă banii de bilet de avion. A făcut testul PCR, a ieșit pozitiv, a stat 14 zile în carantină. Nu a mai reușit să o prindă în viață pe mama lui:

„Mai aveam 3 zile de carantină când am aflat vestea. Probabil așa cu fost lucrurile, să o am în amintirea mea ca o femeie veselă, puternică și plină de viață. În sufletul și în inima mea simt că ea e vie, că nu a murit și că e în Cipru, că aștept să vină acasă sau să merg eu la ea. Până acum nu am fost nici la mormântul ei. Nu pot, nu știu. Eu aștept să vină acasă. E greu, dar toate lucrurile astea m-au făcut să fiu mai puternic și să am încredere în mine”, a zis el, cuprins de durere, în ediția 16 a emisiunii Chefi la cuțite de la Antena 1.

Apoi, chefii au făcut observații pe seama preparatului și i-au explicat unde anume a greșit și ce ar fi trebuie să facă pentru ca rețeta pregătită de el să fie una cu totul și cu totul specială.

La final a venit și verdictul! Cu două cuțite, tânărul a primit șansa de-a merge mai departe în bootcampul Chefi la cuțite, sezonul 10.

