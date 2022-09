Chefi la cuțite, 5 septembrie 2022. Maria Petre le-a dat o „lecție” de afaceri celor trei chefi. Ce l-a uluit pe Florin Dumitescu

Maria Petre are 51 de ani, vine din București, este antrepenor și bucătar. Aceasta a venit în sezonul 10 Chefi la cuțite însoțită de fiul său, Alexandru Petre.

Concurenta și-a propus să-i impresioneze pe cei trei jurați ai show-ului culinar în această seară, motiv pentru care s-a decis să facă două preparate într-o singură oră. Maria Petre a hotărât să gătească o specialitate de pui picantă cu smântână și ciuperci, dar și o plăcintă cu brânză.

„Sunt un bun organizator, știu să îmi organizez timpul. Am venit la Chefi la cuțite să văd dacă preparatele mele au gust din perspectiva chefilor. (...) Când am intrat să gătesc, pur și simplu, m-am pierdut!”, a mărturisit concuenta.

Ce au învățat chefii de la Maria Petre în ediția 2 a sezonului 10 din Chefi la cuțite, de pe 5 septembrie 2022

Maria Petre a pășit cu emoții în platou pentru a fi jurizată de cei trei chefi. Aceasta le-a mărturisit juraților că s-a născut în Bârlad și că gătește din 2007, însă nu a ezitat să le dea și câteva lecții de antreprenoriat.

„Acum îmi deschid propriul restaurant la parterul casei mele. În pandemie am avut timp să mă gândesc. Mi-am amenajat restaurant cu pietre, nuci și cocean de porumb, făcând un concept unic. Între timp am descoperit că știu să și pictez.”, a mai spus concurenta.

Maria Petre le-a mai povestit juraților Chefi la cuțite prin ce dramă a trecut, dar și cât de mult noroc a avut.

„Dumnezeu mi-a deschis câteva portițe. (...) Am câștigat bani destui din mâncare, dar nu am mers în vacanțe sau mi-am luat ultima marcă de mașină. Am investit fiecare leuț. Am o livadă de măslini, iar uleiul îl vând la magazinul unde am început afacerea.”, a mai adăugat ea.

Florin Dumitrescu a rămas uluit atunci când Maria Petre a dezvăluit profitul pe care îl are în urma afacerii sale.

„Eu mă consider un om norocos!”, a mai zis concurenta.

Maria Petre a obținut două cuțite din partea lui chef Sorin Bontea și chef Florin Dumitrescu.

„Mulțumim pentru pontul de afaceri!”, i-a mai spus chef Florin Dumitrescu înainte de a ieși din platou.

