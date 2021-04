Chefi la cuțite, 6 aprilie 2021. Liviu Vârciu și nea Marin, spectacol în bucătărie. De ce au început să spargă farfurii

După ani de zile lucrați împreună la Poftiți la noi, Liviu Vârciu și nea Marin au pășit pentru prima dată împreună în bucătărie pentru a găti un preparat deosebit pentru chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu.

Deși nea Marin a suferit un accident recent, ce nu îi permite să își folosească mâna stângă așa cum e obișnuit, cei doi au reușit să facă spectacol în bucătărie.

Tensiunea și glumele dintre ei au fost nelipsite, însă, motiv pentru care, la un moment dat, cei doi au început să spargă farfurii în bucătăria Chefi la cuțite.

Liviu Vârciu și nea Marin, show în ediția 18 Chefi la cuțite

”Premieră mondială - eu cu Liviu gătim,” a anunțat nea Marin când au pășit în platou el și Liviu.

Nea Marin a venit chiar cu propria tunică de chef, ce avea propriul nume pe piept. Recent, el a suferit un accident, așa cum a dezvăluit chiar Liviu Vârciu.

”Fermecatul a căzut în pivniță și și-a rupt mâna,” a spus Liviu. ”Când s-a dus la doctor - povestea e adevărată, nu glumă, nu nimic - s-a dus la doctor și i-a zis că are ceva din Robocop. N-a zis?”

”Da, a zis că așa oase la vârsta mea…” a recunoscut nea Marin.

”Ce căutai în pivniță?” l-a întrebat Liviu.

”Să-l ajut pe un prieten. Am deschis ușa, cu ciocanul să dau scândura mai așa, am pus piciorul, s-a rupt scândura, au, buf. Și mi-a și ieșit mâna din umăr și am și rupt-o.”

Pentru ediția 18 Chefi la cuțite, Liviu Vârciu și nea Marin vor să pregătească un preparat extraordinar pentru chefi, însă n-au dat toate detaliile despre ce va fi la început, însă au arătat peștele bizar din care vor găti azi.

Ei au mirosit mai multe ingrediente neobișnuite, în încercarea de a decide ce să mai pună în preparat.

Într-un final, cei doi au început să se contrazică exact care dintre ei a gătit cel mai mult, discuție ce s-a lăsat cu spartul farfuriilor în ediția 18 a emisiunii Chefi la cuțite.

Despre sezonul 9 al emisiunii Chefi la cuțite de la Antena 1

În sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu se vor întrece în numeroase bătălii culinare.

Fiecare va recurge la diferite strategii pentru a ajunge cu un pas mai aproape de victorie, într-un show ce va ține publicul cu sufletul la gură.

Concurenți de toate vârstele și din toate colțurile lumii, cu povești de viață suprinzătoare, vor încerca să demonstreze că merită să ajungă cât mai departe, în sezonul 9 al îndrăgitului show culinar „Chefi la cuțite”, de la Antena 1.

Emisiunea „Chefi la cuțite” sezonul 9 este difuzată duminica de la ora 20:00, dar și luni și marți, de la ora 20:30, la Antena 1.