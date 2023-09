Chefi la cuțite, 6 septembrie 2023. Gică Craioveanu a făcut senzație cu dezvăluirile sale. Ce a povestit celebrul fotbalist

În ediția 5 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12 am putut să îl vedem pe marele Gică Craioveanu. Fotbalistul i-a surprins pe jurați cu dezvăluirile sale.

Un moment cu totul și cu totul special a fost atunci când în bucătăria emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12 și-a făcut apariția celebrul Gică Craioveanu. Acesta a ales să îi impresioneze pe jurați cu o rețetă de arroz a la Cubana, o rețetă pe care a descoperit-o atunci când a ajuns pentru prima oară în Spania.

Marele Gică Craioveanu a făcut senzație cu dezvăluirile sale, în ediția 5 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12, difuzată pe 6 septembrie 2023, la Antena 1

În timp ce gătea rețeta aleasă, sportivul a făcut câteva dezvăluiri despre el și trecutul său de campion.

„Sunt mândru că am încă recordul meciurilor jucate și a golurilor marcate. 330 de meciuri și 70 de goluri. Am fost votat cel mai îndrăgit jucător străin la Real Sociedad. Sunt singurul român cu statuie în străinătate. Am reușit să mă impun, am fost și un tip plăcut, nu am treabă cu nimeni, nu mă cert cu nimeni. Sunt un tip vesel, optimist”, a fost confesiunea făcută de Gica Craioveanu, la Chefi la cuțit sezonul 12, de la Antena 1.

Când preparatul a fost gata, banda a început să meargă și farfuria a fost trimisă la degustare. Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au analizat atent aspectul și gustul și apoi au dorit să afle cine se află în spatele ușilor.

Nu mică le-a fost surpriza atunci când s-au deschis ușile și în platou și-a făcut apariția marele Gică Craioveanu.

„Nu cred, wow! Ce onoare! Ce surpriză! O legendă vie a fotbalului românesc”, au zis chefii surprinși, începând apoi să îl aplaud pe fotbalist.

„Eu îmi aduc aminte de un mucos în curtea școlii, aveam teniși de la Drăgășani. Se rupeau în talpă, dar eram cocoș. Am început să joc la Slatina, foarte mulți fotbaliști buni de acolo. Am început să joc de la 13 ani, era Balaci antrenor, am fost la Severin”, și-a început invitatul dezvăluirile, spre deliciul chefilor.

Sportivul locuiește de 28 de ani în Spania și a dezvăluit cu ce se ocupă în prezent. La final, după numeroase povești și dezvăluiri, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu i-au oferit cuțitul argintiu, al prieteniei.

