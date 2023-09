Chefi la cuțite, 6 septembrie 2023. Jyoti Amge, cea mai scundă femeie din lume, i-a uimit pe jurați. Ce dezvăluiri a făcut

În ediția 5 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12, jurații au fost uimiți atunci când au descoperit că în platou și-a făcut apariția cea mai scundă femeie din lume, pe nume Jyoti Amge.

După ce au degustat preparatul din farfurie, ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția Jyoti Amge, cea cunoscută drept cea mai scundă femeie din lume.

„Sunt șocat! Sunt șocat efectiv!”, a zis Florin Dumitrescu.

„Mă cheamă Jyoti Amge. Am 29 de ani, măsor 62,8 centimetri și cântăresc 5 kilograme”

„Nu-mi cine să cred! O creatură așa micuță! E micuță rău!”, a zis la testimonial Cătălin Scărlătescu.

„Doamne, Dumnezeule, cât de frumoasă e!”, „Nici nu știu ce să întreb”, au zis Scărlătescu și Bontea, uitându-se uimiți la concurentă.

„Sunt din Nagpur, Marahashtra, India. Am terminat studiile universitare de master. Am diplomă de master în literatură engleză. Am intrat în Cartea Recordurilor pentru că sunt cea mai scundă femeie din lume,am cele mai mici tălpi și cele mai mici palme. În ultimii 12 ani, nimeni nu mi-a doborât recordurile pe care le dețin. Toate aceste recorduri sunt o realizare pentru mine și mă fac să mă simt mândră. De când am devenit celebră am călătorit în atât de multe locuri încât nici nu mi le mai aduc aminte pe toate. Am fost în Japonia, Italia, America, Turcia, Kuweit, China, România, Argentina și restul le-am uitat. În România îmi place mult, sunt pentr a doua oară aici. E o țară diferită de India, dar îmi place mult! Am o familie numeroasă. Am trei surori, un frate, mama și tata. Eu sunt cea mai mică dintre toți frații. Verișorul meu are 2 ani, dar e deja mai înalt decât mine”, a dezvăluit Jyoti Amge, la Chefi la cuțite sezonul 12.

Sora concurentei a dezvăluit că familia a realizat că la 3 luni creșterea copilei s-a oprit și, după numeroase cercetări și analize, anumiți medici au descoperit că are deficit de hormon de creștere, lucru ce a dus la stoparea dezvoltării sale fizice.

„Copilăria mea a fost diferită din cauza înălțimii mele, dar și pentur că eram foarte fragilă”, a mai completat tânăra în vârstă de 29 de ani, la Chefi la cuțite sezonul 12.

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu i-au ascultat fascinați povestea de viață și i-au pus diferite întrebări, dornici să descopere mai multe despre cea mai scundă femeie din lume.

„Sunt impresionat. Ești foarte drăguță. Ești foarte frumoasă”, a zis Florin Dumitrescu.

