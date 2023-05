Chefi la cuțite, 8 mai 2023. Alex Furman i-a fascinat pe jurați cu trucurile sale de magie. Ce a făcut și ce a pățit în culise

În ediția 19 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, Alex Furman a decis să îi impresioneze pe jurați nu doar cu rețeta aleasă, ci și cu câteva trucuri de magie. Când au văzut ce poate face concurentul, chefilor nu le-a venit să creadă că totul e real. Reacțiile lor au fost de-a dreptul savuroase.

Alex Furman i-a uimit pe jurați cu trucurile sale de magie în ediția 19 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, de la Antena 1

Tânărul a dezvăluit că este magician și artist tatuator și că teama lui este aceea de-a avea o viață plictisitoare.

„În fiecare dintre noi există un copil care vrea să creadă în magie și cred că treaba mea este să găsesc acel copil în fiecare persoană și să explorez treaba asta. Când am făcut magii a fost pentru prima dată când m-am simțit cu adevărat apreciat. Eram în centrul atenției și mi-a plăcut super mult atenția pe care am primit-o și aprecierea colegilor încât următoarea zi am învățat încă un truc, apoi încă un truc, și am continuat să fac asta până acum, 13 ani mai târziu, când a devenit un job. Sunt născut în Israel, deci am făcut armată, dar am crescut în România. Când eram la facultate mi-am dat seama că nu era domeniul meu de activitate, așa că am spus părinților mei că eu o să plec în armată, în Israel. Toată lumea credea că sunt incapabil să fac asta și acest lucrcu m-a motivat și mai tare să fac asta. Ceea ce port la gât azi ca să îmi poarte noroc este o monedă pe care eu am împușcat-o în armată, de la 30 și ceva de metri. Am vrut să arăt oamenilor că suntem capabili de absolut orice ne propunem. De asta sunt aici, nu aș fi crezut vreodată că sunt capabil să gătesc pentru trei mari bucătari ai României”, a dezvăluit tânărul.

Ca să îi impresioneze pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, Alex Furman a decis să pregătească o rețetă de midii în unt și vni rose, o rețetă a lui Cătălin Scărlătescu.

Ajuns în fața juraților, tânărul a decis să le arate cât de priceput este la făcut magie. Înainte să ajungă în fața juraților, concurentul a făcut un truc Ginei Pistol, dar nu i-a ieșit: „Nu mi s-a întâmplat asta până acum!”.

„Înainte să vin aici am făcut o predicție. Am un pachet cu 52 de cărți, 51 sunt cu fața în sus, una singură am întors-o cu fața în jos, undeva pe la mijlocul pachetului. Acum o să vă întreb pe dumneavoastră care este cartea care se află în jos”, a zis tânărul, în ediția 19 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, atunci când a dat cu ochii de jurați.

Chefii și Gina Pistol au decis că este vorba despre 9 de treflă și surpriza a fost mare atunci când concurentul a arătat cartea întoarsă și s-a dovedit că este chiar 9 de treflă!

„Doamne ferește!”, a zis Sorin Bontea uluit.

Uimirea a atins cote maxime atunci când tânărul a repetat trucul și cartea ghicită a fost cea aleasă de jurații emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11.

„Doamne ferește! Las-o naiba! N-ai cum!”, au zis chefii uluiți de trucul de magie prezetat de Alex Furman.

La final, concurentul a primit două cuțite și șansa de-a merge mai departe în bootcampul sezonului 11 Chefi la cuțite.

Tot ce trebuie să știi despre Chefi la cuțite, sezonul 11, de la Antena 1

Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, vor avea la fiecare joc de amuletă un adversar care va munci din greu la cel de-al patrulea banc de lucru pentru a le încurca planurile.

Astfel, în noul sezon Chefi la cuțite, ce va putea fi urmărit pe Antena 1 și AntenaPLAY, luptele pentru amuletă se vor da în 4. La fiecare confruntare, Chefii vor avea câte un nou oponent. Degustarea o va face un invitat celebru, care va decide câștigătorul fără să știe cui aparține farfuria aleasă. Toate amuletele care vor fi câștigate, de-a lungul audițiilor, de către ceilalți competitori, vor fi depozitate într-un seif, acestea reprezentând premiul care va putea reveni unuia dintre cei trei Chefi în urma bătăliei finale.

Competiția este condimentată și de momentul jurizării preparatelor pentru amuletă: degustarea o va face un invitat celebru, care va decide câștigătorul fără să știe cui aparține farfuria aleasă. Fiecare înfruntare culinară va fi jurizată de o altă vedetă, cei trei Chefi confruntându-se cu riscul ca amuleta să fie acordată celui de-al patrulea adversar.

Noua dinamică din ringul culinar aduce astfel încă o miză cu greutate în show-ul Chefi la cuțite: toate amuletele care sunt câștigate, de-a lungul audițiilor, de către ceilalți competitori, pot reveni unuia dintre cei trei Chefi, în urma bătăliei finale.

