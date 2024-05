Chefi la cuțite, 8 mai 2024. Ce temă de gătit a pregătit Irina Fodor pentru al nouălea battle și cine sunt degustătorii

Irina Fodor i-a lăsat mască pe concurenți și pe cei trei chefi atunci când a anunțat ce temă de gătit a pregătit, dar și cine va face degustarea în ediția 23 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, din 8 mai 2024.

Surprize de proporții pentru cele trei echipe din sezonul 13 al emisiunii Chefi la cuțite. De data aceasta, nu doar cele patru cloșuri au dat emoții concurenților, ci și tema de gătit propusă. Când au aflat cine va face degustarea, emoțiile au crescut considerabil în ediția din 8 mai 2024.

Ce temă de gătit a pregătit Irina Fodor pentru al nouălea battle și cine sunt degustătorii, în ediția 23 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, din 8 mai 2024

Ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția Irina Fodor, alături de Ștefan Popescu. Toți ochii s-au ațintit asupra celor doi.

„Este vorba de ghicit și, după ce o să vă mai spun câteva indicii, dar toată lumea trebuie să facă liniște totală. Dacă se fac teorii sau se suflă, atunci vor fi cedate farfurii la final. Liniște acum! În primul rând este vorba despre pipăit, nu de gustat. Fiecare va fi legat la ochi și va trebui să atingă niște lucruri. Ștefan va fi lângă fiecare dintre ei, pentru că vor face asta pe rând, iar concurentul care pipăie obiectul respectiv va spune încet, în șoaptă, lui Ștefan la ureche, despre ce este vorba. Ștefan va nota pe clipboard-ul lui și la final vom vedea cine a ghicit cele mai multe lucruri”, a explicat Irina Fodor.

Orlando Zaharia a ales-o pe Alexandra, echipa roz a nominalizat-o pe Claudia, iar de la echipa galbenă s-a oferit Mihai.

Echipa roz a luat 15 puncte, echipa galbenă a primit 19 puncte, iar echipa verde a luat 18 puncte. Alexandru Sautner a câștigat astfel avantajul.

Ștefan Popescu s-a retras din bucătărie și astfel, Irina Fodor a adus în bucătărie patru cloșuri. Nu mică a fost surpriza tuturor atunci când au aflat că cei care vor face degustarea sunt copiii care se întrec cu adulții în emisiunea „Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a?” și Andrei Aradits.

„Trebuie să faceți un meniu complet care să le placă degustătorilor. Iar tu, Alex, vei decide cine și cu ce gătește”, a anunțat Irina Fodor, în ediția 23 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13.

Sub primul cloș era legumele păstârnac, broccoli, varză și praz, sub al doilea cloș erau gustări precum pufuleți, pufarine, bomboane cip, biscuiți și mentosan. Sub al treilea cloș erau căpșune, mascarpone, ciocolată albă și ciocolată neagră, iar ultimul cloș a adus carne de pui, porc și vită.

„Nu trebuie folosite toate ingredientele, va trebui ales câte un ingredient pentru fiecare echipă”, a spus Irina Fodor.

Astfel, Alexandru Sautner a ales pentru el și echipa lui varză, biscuiți, ciocolată neagră și pui, Orlando Zaharia i-a oferit broccoli, pufuleți, ciocolată albă și vită, iar lui Richard Abou Zaki i-a dat păstârnac, mentosane, mascarpone și porc.

Echipele au început să discute despre ceea ce au de gând să gătească. În cămară, Mihai a făcut un gest neașteptat, ce a fost imediat surprins de camerele de filmat. Concurentul a început să ascundă anumite ingrediente, ca să fie sigur că nu le iau membrii altor echipe.

„Ciordeles!”, „Ți-e frică?”, au fost reacțiile celor care au văzut gestul făcut de cuțitul de aur al echipei galbene, în ediția 23 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, din 8 mai 2024.

