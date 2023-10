Chefi la cuțite, 9 octombrie 2023. Irina Fodor a intervenit printre concurenți la proba individuală. Ce s-a întâmplat apoi

Proba individuală din ediția 23 de la Chefi la cuțite, sezonul 12 din 9 octombrie 2023 a dus emoțiile la următorul nivel. Concurenții din echipele Amanita Regală și Saint-Tropez au dat tot ce au avut mai bun, însă presiunea și-a spus cuvântul pentru unii dintre ei.

Prima victorie a adus bucurie mare pentru concurenții echipei Soarelui Răsare, însă ceilalți au intrat la proba individuală. Irina Fodor a anunțat o probă care le-a oferit mai multă libertate concurenților de la duel, dar pe cât de mult s-au bucurat la început, pe atât de tare le-a dat bătăi de cap. Membri echipelor Amanita Regală și Saint-Tropez, au avut de gătit un preparat fine-dining care să îi reprezinte.

Haos, accidentări dure și lacrimi la proba individuală, în ediția 23 de la Chefi la cuțite, sezonul 12 din 9 octombrie 2023. Ce s-a întâmplat

Irina Fodor a dat startul probei individuale, iar concurenții și-au ales preparatele fine dining rafinate care să le asigure un loc în etapa următoare. Cu toate acestea, din cauza libertății „excesive”, unora dintre ei le-a fost greu să se hotărască.

„Mi-am zis: dă-ți două plame, oprește-te, fă-ți elemendele de bază: carnea, pure-ul și după vedem”, a spus Maria care ajunsă în cămară nu mai știa ce caută.

„Mă trec toate transpirațiile pentru că nu îmi iese coca la fel de repede. Mă uit la ceas, deja trecuse foarte mult timp. Eu trebuia să le pun la steamer, nu știam cât vor sta acolo și cât de repede se vor face. Era un stres super mare”, a spus și Nadd Hu.

Când Irina Fordor a anunțat că au mai rămas doar 10 minute din proba individuală, stresul a atuns cote maxime în bucătăria Chefi la cuțite. Concurenții aflați pe ultima sută de metri au încercat să facă ultimele retușuri, dar neatenția și-a spus cuvântul.

„Am fugit în spate să îmi iau o sită și era ud și m-am dus cu totul și am intrat sub rasteluri și m-am zgâriat destul de bine pe picior. Dar de la adrenalină simțeam doar o căldură pe picior, în niciun caz durerea. S-a și umflat, dar e ok.

Și Maria a avut probleme pe final de probă când nu avea nimic gata. Concurenta din echipa lui chef Florin Dumitrescu a izbucnit în lacrimi, chiar înainte de a se a se da „stop”.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 12 Chefi la cuțite. Edițiile integrale se văd în AntenaPLAY

Se dă startul mult așteptatei bătălii din arena Chefi la cuțite. Telespectatorii au parte de o premieră maraton în această toamnă. Așadar, show-ul culinar vine cu 5 ediții consecutive în prima și a doua săptămână de difuzare, ulterior emisiunea având câte 4 ediții săptămânale.

În sezonul 12, Irina Fodor aduce surprize de proporții pentru jurați. Prezentatoarea TV o să-i însoțească pe chef Florin Dumitrescu, chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea pe tot parcursul noului sezon, fiind persoana care aduce cele mai imprevizibile vești.

Regulile nu se schimbă în sezonul 12 Chefi la cuțite. Așadar, chefii vor continua să gătească alături de un invitat special la jocul de amuletă. Dacă avantajul nu este câștigat de jurați, acesta va fi pus în seif. Toate mizele din seif vor fi puse în joc în ultima etapă de preselecții, iar un chef se va bucura din plin de ele la battle-uri.

Una dintre noutățile show-ului culinar este o schimbare organizatorică neașteptată: Chefii au un asistent cu o listă consistentă de atribuții, cel care preia acest rol fiind Rikito Watanabe, fostul concurent din sezonul 9 Chefi la cuțite.

Edițiile integrale din sezonul 12 Chefi la cuțite pot fi vizionate pe AntenaPLAY.