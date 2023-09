Chefi la cuțite, 9 septembrie 2023. Irina Fodor a întrerupt jurizarea lui Alexandru Radu Popescu pentru a anunța miza sezonului 12

În ediția 6 din Chefi la cuțite sezonul 12, difuzată pe 9 septembrie 2023, Alexandru Radu Popescu i-a impresionat pe cei trei jurați cu preparatul său, dar un alt detaliu a atras atenția. Ce s-a întâmplat la jurizare, după ce Irina Fodor a intrat în platou.

Alexandru Radu Popescu are 36 de ani, vine din Londra și este fotograf. Tânărul a venit în sezonul 12 Chefi la cuțite pentru a-și testa abilitățile culinare, dar și pentru a-i impresiona pe jurați cu un preparat italienesc: trippa alla pargmigiana - burtă cu parmezan.

Concurentul a vorbit despre pasiunea lui și în fața camerelor de filmat, dar a oferit și mai multe detalii despre viața sa plină de aventură: „Sunt dim Făgăraș, dar am locuit în italia 18 ani, acum la Londra. Sunt student la școala de artă, mai am un an. „Acum am pornit cu un poiect numit „Unic” este jumăte potret, jumate retină”.

Citește și: Chefi la cuțite, 6 septembrie 2023. Jyoti Amge, cea mai scundă femeie din lume, i-a uimit pe jurați. Ce dezvăluiri a făcut

De asemenea, chef Cătălin Scărlătescu a dezvăluit că îl cunoaște pe Alexandru Radu Popescu pentru că i-a făcut și lui un astfel de portret.

Irina Fodor a întrerupt jurizarea lui Alexandru Radu Popescu de la Chefi la cuțite sezonul 12, ediția 6 din 9 septembrie 2023. Ce a anunțat

În platoul Chefi la cuțite, concurentul a povestit că totul a pornit de la o temă la facultate, însă la un moment dat a fost întreupt abupt de Irina Fodor.

„Mă scuzați că întrerup acest moment culinaro-artistic, dar ne-a venit o idee! Bănuiți despre ce e vorba?”, a spus prezentatoare show-ului culinar de la Antena 1.

„Eu zic așa: la finalul acestui sezon, va exista un iris mare pe perete care să amintească mult timp de acum încolo cine a câștigat sezonul 12.

„Dragul meu, ai deja fotografia, eu câștig așa că nu te mai deranja”, a spus Cătălin Scărlătescu atunci când a aflat care este miza sezonului 12 Chefi la cuțite.

„Eu sunt deja pregătit”, a spus și Sorin Bontea, în timp ce își ținea ochiul larg deschis.

„Mă uit așa: are păpușile, are diploma, acum dacă o să aibă și ochiul, eu ce să mai zic că n-am mai câștigat din sezonul 5”, a adăugat și Florin Dumitrescu.

Citește și: Chefi la cuțite, 4 septembrie 2023. George Prală și Ovidiu Cîrstea i-au surprins pe jurați cu dezvăluirile despre body suspension

Dar, înainte de a pleca la poze, chefii au ridicat cloșurile și i-au arătat lui Alexandru Radu Popescu că a primit trei cuțite pentru preparatul său.

„Este una dintre cele mai gustoase preparate pe care le-am avut aici”, a completat chef Florin Dumitrescu.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 12 Chefi la cuțite. Edițiile integrale se văd în AntenaPLAY

Se dă startul mult așteptatei bătălii din arena Chefi la cuțite. Telespectatorii au parte de o premieră maraton în această toamnă. Așadar, show-ul culinar vine cu 5 ediții consecutive în prima și a doua săptămână de difuzare, ulterior emisiunea având câte 4 ediții săptămânale.

În sezonul 12, Irina Fodor aduce surprize de proporții pentru jurați. Prezentatoarea TV o să-i însoțească pe chef Florin Dumitrescu, chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea pe tot parcursul noului sezon, fiind persoana care aduce cele mai imprevizibile vești.

Regulile nu se schimbă în sezonul 12 Chefi la cuțite. Așadar, chefii vor continua să gătească alături de un invitat special la jocul de amuletă. Dacă avantajul nu este câștigat de jurați, acesta va fi pus în seif. Toate mizele din seif vor fi puse în joc în ultima etapă de preselecții, iar un chef se va bucura din plin de ele la battle-uri.

Una dintre noutățile show-ului culinar este o schimbare organizatorică neașteptată: Chefii au un asistent cu o listă consistentă de atribuții, cel care preia acest rol fiind Rikito Watanabe, fostul concurent din sezonul 9 Chefi la cuțite.

Edițiile integrale din sezonul 12 Chefi la cuțite pot fi vizionate pe AntenaPLAY.