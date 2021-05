Chefi la cuţite, lider de audienţă pe toate categoriile de public. Echipa albastră pierde al doilea bucătar în sezonul 9

Miza jocului l-a făcut pe chef Scărlătescu să folosească o amuletă contra echipei condusă de chef Florin Dumitrescu, amuletă ce le-a interzis bucătarilor în tunici albastre să folosească aragazul sau cuptorul.

Mișcarea strategică a fost de bun augur pentru chef Scărlătescu, căci echipa sa a fost și prima în preferințele juraților de la degustare. Un nou battle câștigat de echipa mov a trimis la duel celălalte două echipe, iar verdictul final a fost în defavoarea echipei albastre.

Chefi la Cuțite, sezonul 9. Chef Florin Dumitrescu a pierdut încă un om

Chef Florin a fost nevoit să aleagă cu cine vrea să meargă mai departe în concurs, căci doi dintre bucătarii săi s-au clasat pe ultimul loc, cu punctaj egal. Teo Costache este al doilea concurent din echipa albastră ce părăsește competiția în sezonul 9: ”Nu îmi pare rău, pentru că am învățat multe lucruri aici. Plec cu multe din bucătăria Chefi la cuțite”, a spus acesta.

Cel mai iubit show culinar s-a impus ca lider detașat de audiență pe toate categoriile de public, în intervalul 20.23-00:00 în care a fost difuzat. Aproape 2.000.000 de telespectatori din toată țara, au urmărit competiţia culinară în minutul de maximă audiență de la 21.49.

Așa se face că pe publicul comercial, „Chefi la cuțite” a condus topul audiențelor cu o medie de 8.8 puncte de rating și 29.7% cota de piață, în vreme ce Pro Tv se clasa pe locul al doilea cu 5.1 puncte de rating și 17.1 % cota de piață. La orașe, Antena 1 a fost lider cu o audiență medie de 8.5 puncte de rating și 21.9 % cota de piață, urmat de Kanal D, cu o medie de 5.5 puncte de rating și 14.3% cota de piață. Și la nivelul întregii populații a țării show-ul a fost lider cu o audiență medie de 8.1 puncte de rating și 20.8% cota de piață, Kanal D ocupând locul al doilea cu 6.2 puncte de rating și 15.8 % cota de piață.

Antena 1 a fost lider de audiență și la nivelul intervalului cel mai vizionat al zilei, prime-time (19.00-23.00), pe toate categoriile de public. Şi la nivelul întregii zile, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor, atât la nivelul publicului comercial, cât şi la nivel urban.

Diseară, de la 20:30, pe Antena 1, spiritele se încing în cea de-a patra confruntare pe echipe a sezonului 9. Din cele 27 de amulete câștigate de chefi în perioada jurizărilor pe nevăzute, doar una a fost folosită până în acest moment, de către chef Scărlătescu: ”Toți chefii au panourile pline de amulete. Credeți că le țin așa să ne uităm la ele?”, sunt de părere concurenții. Și pentru că războiul strategic al juraților a început, diseară, chef Dumitrescu este pregătit să facă o mișcare memorabilă, folosind un avantaj prețios de pe tabela sa: ”Vreau să fac un joc de șah și am prima mea mutare. Mare! E o mișcare ce îmi deschide o alee importantă în concurs”, mărturisește acesta.

Amuleta ce va fi folosită în această seară de chef Florin Dumitrescu va schimba total atmosfera în bucătăria Chefi la cuțite: ”Am înghețat instant!”, vor spune bucătarii. Ce mișcare are în plan coordonatorul echipei albastre, care va fi tema confruntării de azi, dar și ce concurent va părăsi experiența celui mai iubit show culinar la finalul serii, telespectatorii Antena 1 pot afla diseară, de la 20:30, la Chefi la cuțite.