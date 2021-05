Chefi la cuțite, lider de piață cu peste 1,6 milioane de telespectatori. Echipa mov pierde primul bucătar în sezonul 9

Seara de duminică a adus la Chefi la cuțite o confruntare tăioasă între echipele sezonului 9, o situație de egalitate în ceea ce privește voturile battle-ului și un verdict neplăcut pentru chef Cătălin Scărlătescu, ce a pierdut primul bucătar din echipa sa, Luca Pintea. ”Nu am fost în filmul ăsta astăzi! Am participat la un concurs la care mulți ar visa să participe. Chefi la cuțite mi-a adus o culoare în viață. Sunt mândru de mine!”, a declarat concurentul în lacrimi.

Ediția de aseară a celui mai iubit show culinar s-a clasat ca lider pe piață cu peste 1,6 milioane de români, ce au privit emisiunea în minutul de maximă audiență de la 21.59. Telespectatorii Antena 1 au avut parte de o nouă ediție plină de surprize în cea de-a doua confruntare pe echipe a sezonului 9. Astfel, cel mai iubit show culinar s-a clasat ca lider de audiență pe publicul comercial.

În intervalul orar 20.00-23.37, chefii au fost prima alegere a românilor, cu o medie pe publicul comercial din mediul urban cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani de 7,5 puncte de rating și 22,7% cota de piață, în timp ce pe locul secund se clasa Kanal D cu 7,4 puncte de rating și 22,6% cota de piață.

În seara aceasta, cele trei echipe ale sezonului 9 intră în bucătărie pentru o nouă confruntare. Singurul chef care și-a păstrat trupa de bucătari intactă din punct de vedere numeric este Sorin Bontea, în vreme ce Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au pierdut fiecare câte un concurent. Pentru că miza și nivelul presiunii cresc concomitent de la ediție la ediție, în seara aceasta chef Scărlătescu va face un prim pas decisiv spre o luptă la cuțite și va pune în joc prima amuletă a sezonului 9: ”Stop joc!”. ”A venit necazul, prima amuletă! Toată lumea era panicată!”, vor recunoaște concurenții echipelor adverse.

Și pentru că gradul de dificultate al temelor culinare crește de la ediție la ediție, Irina Fodor îi va surprinde pe chefi cu o nouă probă ce va da tuturor bătai de cap: proba de buget. Diseară, echipele vor fi nevoite să facă spectatol în farfurie ținând cont de un buget dat- mic, mediu sau mare. Bucătarii pot folosi ingredientele din cămară cu singura condiție ca preparatul final să respecte suma impusă. Dacă două dintre echipe se vor confrunta doar cu organizarea și eficiența la bancul de lucru, echipa ce va primi ”pedeapsa” amuletei din partea lui chef Cătălin va fi pusă și mai mult în dificultate: ”Inițial am crezut că este o glumă! Nu ai cum să faci asta!”.

Despre ce amuletă este vorba, ce decizie va lua Cătălin Scărlătescu, dar și care va fi reacția colegilor săi, telespectatorii pot vedea diseară, pe Antena 1, în cea de-a treia confruntare pe echipe a sezonului 9, o luptă a tensiunii și a emoțiilor intense.