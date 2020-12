Chefi la cuțite semifinala 2020. Paul Maxim, dezvăluire neașteptată despre Roxana Blenche, chiar înainte de finală

Cotletele de berbecuț alese de Cătălin Scărlătescu vor fi gătite de Maria Șandru, Andrei Hîncu (Kani) și Claudia Radu.

Concurenții din semifinala „Chefi la cuțite”, sezonul 8

La scurt timp după ce au aflat ce trebuie să gătească, semifinaliștii au început să discute despre probă.

„În momentul ăsta nu prea mă mai sperie nimic. Trebuie să mă ridic la nivelul așteptărilor. Suntem în semifinală și nu mai este loc de greșeală, așa că trebuie să fac farfuria perfectă. Plus că suntem toți trei la banc, care gătim același lucru și, în caz de ceva, pot să mai întreb în stânga și în dreapta”, a mărturisit Cătălin Rizea, la scurt timp după ce a aflat că are de gătit mușchi de vită cu reducție de vin roșu și cimbru verde, hribi proaspeți, cartofi noi, edamame și spanac. Aceeași rețetă trebuie s-o pregătească și Paul Maxim și Cristian Boca, cei doi colegi ai săi de echipă.