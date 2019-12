Lacrimi de dor și încurajări înainte de bătălia culinară! Sorin Bontea: „Stăteam cu familia o lună pe an, nici nu se usca șorțul pe sârmă”

Când ești la un pas de finala sezonullui 7 al emisiunii Chefi la cuțite, orice încurajare este mai mult decât binevenită!

Au curs lacrimi, au apărut zâmbete și s-a născut un dor uriaș de casă! Totuși, nimeni nu își dorește să plece acum, când doar trei probe îi mai despart pe concurenți de marea finală a emisiunii Chefi la cuțite!

„Munca asta de bucătar și o carieră dacă vrei s-o faci, în general, cere sacrificii! Nu-mi vedeam familia câte opt luni pe an. Am avut perioade în care am venit acasă și am stat o lună și jumătate, nici măcar nu mi se usca șorțul pe sârmă”, a mărturisit aproape cu lacrimi în ochi Chef Sorin Bontea, despre trecutul său.