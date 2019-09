Alfa, de la campion internațional la kendama la bucătar priceput! Prietenul lui Oase, dezvăluiri picante la Chefi la cuțite

Primul concurent, Alfred Olteanu, a venit în cea de-a treia ediție a emisiunii Chefi la cuțite ca să facă senzație cu o super rețetă de burrito mexican! Cine ar fi crezut că un campion la kendama jonglează atât de bine și în bucătărie?

Concurentul de la Chefi la cuțite a demonstrat că nu trebuie să ai talent ca să faci spectacol în bucătărie, ci contează mai ales pasiunea cu care înveți și muncești. La fel de bine cum jonglează cu kendama, el a manevrat și tigăile pentru a face o super rețetă de burrito.

„Când m-am mutat în București am locuit singur și apoi m-am mutat la Oase (...) e foarte pretențios la mâncare. Suntem prieteni de aproximativ șase ani. Mă jucam cu kendama, am observat că și el era într-un parc și se juca și am decis să intru în vorbă cu el.

Kendama este 60% din timpul meu. Oase este cel mai tare jucător de kendama din România, este legendă vie. Am fost și la campionatul mondial împreună. Am avut cel mai mare impact în Japonia”, a mărturisit concurentul la Chefi la cuțite.

Deși nu a crezut că va face senzație cu preparatul său la Chefi la cuțite, prietenul lui Oase chiar a impresionat cu rețeta sa delicioasă de burrito, motiv pentru care cei trei chefi i-au dat votul pentru a merge mai departe!

