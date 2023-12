O fostă concurentă de la Chefi la Cuțite este însărcinată. A făcut anunțul pe Instagram. Iată despre cine este vorba.

Elena Matei, fostă concurentă la ”Chefi la Cuțite”, e însărcinată. A făcut marele anunț pe Instagram, acolo unde și-a arătat burtica de graviduță și imagini de la ecografii.

Citește și: Matthew Ehsanmehr, fost concurent la Chefi la cuțite sezonul 11, i-a uimit pe trecători. Cineva a filmat totul

O fostă concurentă de la Chefi la Cuțite este însărcinată. Îndrăgitul chef a postat imagini cu burtica de graviduță

Elena Matei este în al nouălea cer. Fosta concurentă de la Chefi la Cuțite este însărcinată în 15 săptămâni și abia așteaptă să-și țină copilul în brațe. În descrierea clipului în care apare în timp ce își mângâie burtica de graviduță, Elena Matei a scris un mesaj emoționant.

”Crăciun fericit🎄🌟! Abia aștept să te întânlesc🥰 Acum pot împărtăși cu voi această bucurie și binecuvântare🙏🏼 Să fim sănătoși♥️ Sărbători fericite tuturor♥️ Trăiesc momente unice și este atât de greu să exprim în cuvinte ceea ce simt🥹🥰 Un amalgam de sentimente🥹Mă simt binecuvântată🙏🏼♥️”, a scris fosta concurentă de la Chefi la Cuțite.

În imagini se poate observa și un body cu mesajul ”I love dad”, însă chef Elena Matei nu a postat nicio imagine cu bărbatul cu care va avea un copil.

Citește și: Cine este chef Orlando Zaharia. Juratul de la Chefi la cuțite și-a descoperit pasiunea pentru bucătărie încă din adolescență

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ce povestea are Elena Matei

Tânăra Elena Matei a făcut senzație în etapa audițiilor nu doar cu rețeta sa de choux a la creme, ci și cu povestea sa emoționantă de viață.

Deși și-a pierdut tatăl și a fost nevoită să învețe să se descurce singură, fiindcă mama sa lucra în străinătate, nimic nu a făcut-o pe simpatica blondină să renunțe la visul său de-a deveni un bucătar celebru.

Dincolo de optimism și energie debordantă, Elena Matei ascunde o dramă: „Tatăl meu nu mai este în viață, a murit acum șapte ani, într-un accident de motocicletă. A fost un șoc total pentru mine, am ajuns la spital și nimeni nu voia să îmi spună ce s-a întâmplat. Eram doar cu bunica mea, fiindcă mama lucra în Austria. Nu știam ce să fac, să plâng, să nu plâng. Am ales să fiu tare pentru mama mea, pentru bunica mea. Am ales să fiu stâlpul familiei. Tatăl meu a fost cel mai bun prieten al meu”.

Citește și: Cine e Chef Richard Abou Zaki, noul jurat de la Chefi la Cuțite. Are un restaurant cu stea Michelin și a gătit pentru Obama

Pentru preparatul său, Elena Matei a primit trei cuțite și șansa de-a merge mai departe, în sezonul 9 „Chefi la cuțite”. După bootcamp, aceasta a ajuns în echipa verde și a trecut cu bine peste numeroase battle-uri și dueluri.