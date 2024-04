Cine e Mihai Dragomir, cuțitul de aur al lui chef Ștefan Popescu din sezonul 13 Chefi la cuțite. De unde îl cunoaște pe jurat

Mihai Dragomir a primit ultimul cuțit de aur din sezonul 13 Chefi la cuțite. Tânărul de doar 24 de ani l-a convins pe chef Ștefan Popescu că locul lui este în etapa battle-urilor. Iată cine este, de fapt, concurentul ce le-a „stins lumina” juraților cu un desert.

În ediția 10 din sezonul 13 Chefi la cuțite, de pe 9 aprilie 2024, chef Ștefan Popescu a profitat din plin de oportunitatea care i-a ieșit în cale și a oferit cuțitul de aur. Mihai Dragomir, un tânăr în vârstă de 24 de ani, i-a cucerit pe jurați cu preparatul său.

Cei patru chefi au fost încântați de tehnica pe care a folosit-o concurentul atunci când a realizat desertul. Experiența pe care o are tânărul în arta culinară, dar și farfuriile spectaculoase ce au ieșit din mâinile lui l-au făcut pe chef Ștefan Popescu să-i ofere șansa de a merge direct în battle-uri.

Mihai Dragomir a fost luat prin surprindere de alegerea pe care a făcut-o juratul. Acestuia nu i-a venit să creadă că nu mai trece prin bootcamp. De asemenea, a dezvăluit că este mai pregătit ca niciodată să ajungă cât mai departe în competiția show-ului culinar.

Cine e Mihai Dragomir, cuțitul de aur al lui chef Ștefan Popescu din sezonul 13 Chefi la cuțite. Unde a lucrat până la 24 de ani

Înainte de a primi verdictul final din partea juraților, Mihai Dragomir a vorbit despre experiența lui profesională și cariera pe care a avut-o până la 24 de ani. Mai mult, puțini sunt cei care știu că există o relație specială între tânăr și chef Ștefan Popescu.

Se pare că juratul sezonului 13 Chefi la cuțite a fost profesorul concurentului în urmă cu ceva timp. Acesta l-a recunoscut imediat. Nici bine nu s-au deschis ușile că chef Ștefan Popescu le-a spus colegilor săi că Mihai Dragomir a fost la școala lui de bucătari.

În plus, tânărul din Constanța se mândrește cu o experiență vastă în bucătărie până la vârsta de 24 de ani. Acesta a lucrat alături de chef Alex Crăciun aproximativ 8 luni, iar mai apoi a ocupat funcția de chef la un restaurant deschis recent.

„Am început să gătesc în vacanța de vară. După ce am terminat școala, am început să lucrez într-un Bistro unde făceam multă pizza, șnițel, mâncare confortabilă pentru toți, dar nu era ceea ce îmi doream eu.

Atunci am ales să plec, să mă mut la București. Mi-am găsit o școală, mi-am găsit un job în unul dintre cele mai bune restaurante la momentul respectiv pe piață. Este un restaurant de fine dining. Am plecat de jos, pe secțiunea de salate, apoi am trecut la carne. (...) Se auzea vorba prin Constanța că a venit un mare chef de la Londra: Alex Crăciun. Mi-am depus CV-ul, voiam neapărat să ajung acolo! Și în cele din urmă m-au contactat. Am lucrat alături de el 8 luni”, a mărturisit Mihai Dragomir, la Chefi la cuțite.

„Au fost 8 luni ca la armată! Începeam la ora 8:00, terminam la 1:00. Lucram 5 zile pe săptămână, pauzele erau rare. Terasa avea 300 de locuri, iar preparatele erau foarte complexe. Simțeam că pot să lucrez oriunde ca bucătar, dar nu mă vedeam niciodată chef. Mi-a ieșit în cale un job, pe postul de chef, restaurantul ăsta mi-a oferit mie cam tot ce mi-am dorit de la mine. Merge surprinzător de bine pentru primul an.

Am fost și la câteva competiții internaționale. Am fost la Olimpiada Gastronomică de la Stuttgart cu echipa națională de juniori. Sunt foarte pasionat și am încercat să fac multe chestii într-un timp scurt.”, a mai adăugat el.

Un detaliu care a ieșit la iveală despre tânăr este faptul că a mai participat la Chefi la cuțite în urmă cu 5 ani. Pe atunci avea doar 18 ani.

