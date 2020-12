Claudia de la Chefi la cuțite, despre plecarea lui Foca: „Dezvălui un detaliu personal și foarte drag, care are legătură cu el”

Claudia a mărturisit că Foca i-a dat un sfat prețios pentru viața din afara competiției:

„Undeva pe la jumătatea battle-urilor, într-o pauză, în toiul discuțiilor despre mâncare, bloguri culinare, experimente in bucătărie etc (despre ce altceva puteam vorbi?), Foca îmi spune: "Tu trebuie să îți faci vlog ca al Jamilei și să te numești CLAUDETTE". Cum să nu ajungi să îl iubești. Foca, indiferent de rezultat, tu rămâi un super om și mă bucur enorm că te-am cunoscut și am rămas prieteni și după concurs. Nu o să uit niciodată accentul tău de ardelean fain și pauzele dintre filmări în care râdeam cu tine până îmi dădeau lacrimile. Mult succes în viață, să fii fericit alături de soțioara ta și să aveți parte de tot ce vă doriți”, a scris Claudia Radu pe contul său de Instagram.

Claudia a fost aleasă de chef Dumitrescu să facă parte din echipa sa, pentru gustul deosebit pe care îl dă mâncării. De-a lungul competiției, Claudia a evaluat și a exclamat în repetate rânduri că și-a depățit „condiția de gospodină”.

Citește și: Finala „Chefi la cuțite” 2020. Sezonul 8 își alege câștigătorul pe 15 decembrie, la Antena 1

Povestea de viață a Claudiei Radu, semifinalistă în sezonul 8 Chefi la Cuțite

Claudia a venit în sezonul 8 de la Chefi la cuțite și a povestit că nu are o școală de bucătărie, ci este numai pasionată.

„Nu am treabă cu bucătăria, nu am făcut vreo școală, este pur și simplu pasiune. Fiind și cea mai mica dintre cei patru frați am fost și foarte răsfățată. Am devenit gurmandă. Dintotdeauna, de când mă știu, am fost supraponderală. Pe la șapte-opt ani, când am început școala, am trecut prin fenomenul de bullying. Fenomenul s-a accentuat în perioada adolescenței, când aveam tot felul de porecle legate de grași. Am observat că am început să fiu subestimată, fiindcă lumea credea că dacă ești gras, atunci în mod automat ești și prost. Pe toată perioada școlii am fost subestimată. Eu am fost premiantă în fiecare an, inclusiv în anii de liceu am luat locul I. În anii de liceu și numărul de agresori era mai mare și m-a afectat mai mult. Au fost inclusiv momente în care m-am simțit hărțuită, umilită”, a povestit Claudia Radu în audițiile de la Chefi la cuțite.