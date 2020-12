Mesajul emoționant al lui Silviu Costan (Foca), după eliminarea de la Chefi la cuțite: „A fost o nebunie de experiență”

Foca a transmis un mesaj emoționant pe contul său de Instagram, prin care le-a mulțumit tuturor celor care l-au susținut în competiția Chefi la cuțite și în special lui Sorin Bontea pentru învățături, dar și soției sale pentru că l-a înscris în această competiție culinară.

Chef Foca a scris pe rețelele sociale că nu a pierdut, ci a câștigat o experiență minunată și o mulțime de prieteni.

„Azi am câștigat...nu am pierdut ! Pierzi doar atunci când nu înveți nimic din experiența trăită! Am câștigat un mentor , un om minunat , o mulțime de prieteni , de oameni faini , am câștigat o experiență pe care nu am crezut că o voi trăi vreodată !”, a scris Foca pe contul său de Instagram.

