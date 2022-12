Cum a răspuns Oxi (Roxana Crudu) după ce a fost acuzată că a sabotat-o pe Raluca Todea în Finala Chefi la cuțite

Oxi, fostă concurentă la Chefi la cuțite, a realizat un videoclip pe TikTok unde a negat că ar fi făcut greșeli intenționate în finală pentru a o face pe Raluca Todea să piardă comptiția. În videoclipul publicat pe Internet, Oxi a precizat că greșelile pe care le-a făcut au fost din cauza oboselii, sugerând că a mai făcut gafe și când gătea pentru ea însăși în semifinală: „Pur și simplu am explodat”, a spus fosta concurentă a sezonului 10 de Chefi la cuțite.

Oxi a negat că ar fi sabotat-o pe Raluca Todea în Finala Chefi la cuțite, sezon 10

„Eu am respect pentru mâncare. Totdeauna am avut. Eu de fel sunt aiurită. Așa e felul meu de a fi. Și mie mi-am stricat lucruri. Mi-am stricat sosul singură. Uitați-va la parcursul meu că și eu fac multe chestii la farfuriile mele și le greșesc. Aici nu e sabotaj? Oxi sabotează numai dacă greșește la altcineva? Și în semifinală am greșit și am gătit pentru mine. Nu înseamnă că undeva oboseala, surmenajul, stresul și toate chestiile astea și au spus cuvântul într-un final? Eu efectiv pe ce puneam mâna oamenii se luau de mine.

Și dacă făceam bine și dacă nu făceam, oamenii tot se luau de mine. Nu am zis că Raluca nu merită să ajungă în finală. Oricine merită să ajungă în finală. Eu nu dau cu hate în ei. Nu mi-am bătut joc de nimeni”, a spus Oxi într-un Live pe TikTok.

De asemena, Roxana Crudu a declarat că dacă ar fi sabotat ar fi recunoscut, așa cum a recunoscut la testimoniale momentul în care i-a ascuns somonul lui Gabi pentru a i-l da Ștefaniei.

Mesajul lui Oxi a venit la scurt timp de la difuzarea finalei de Chefi la cuțite, unde au putut fi observate tenisuni în echipa Ralucăi Todea.

Atât finalista echipei roz cât și Dan Manciu au considerat că greșelile pe care le-a făcut Oxi în timpul probei ar fi fost intenționate.

„A început să mă enerveze. Zici că e nebună! Am început să îmi păzesc spatele, mi-am dat seama că ceva nu e în regulă”, a spus Raluca Todea despre Oxi, după ce aceasta nu a pus unul la final în sos, așa cum i s-a sugerat.

„Fără niciun fel de deranj o spun că Oxi astăzi a vrut să o saboteze pe Raluca. Invidie, ură!”, a declarat Dan Manciu cu privire la gesturile Roxanei Crudu.

Luând în considerare tensiunile care au avut loc în finală, în echipa roz, Oxi s-a exprimat: „Îmi pare rău că am gătit pentru Raluca”.