Cum arată Nadd Hu de la Chefi la cuțite în costum de baie. Concurenta lui Cătălin Scărlătescu, trup fără secrete

Nadd Hu este una dintre concurentele din echipa lui Cătălin Scărlătescu din sezonul 12 Chefi la cuțite. Pe lângă talentul în bucătărie, Nadd Hu i-a impresionat pe fanii Chefi la Cuțite cu frumusețea sa.

Recent, Nadd Hu din sezonul 12 Chefi la cuțite a bifat mai multe apariții îndrăznețe pe rețelele sociale. Tânăra are un trup superb și nu ezită să se afișeze în costum de baie pe rețelele sociale.

Cum arată Nadd Hu de la Chefi la cuțite în costum de baie

La cei 26 de ani ai săi, Nadd Hu este conștientă de atuurile sale fizice și își pune silueta în evidență în cele mai mulate ținute și costume de baie.

Tânăra este și foarte fotogenică și știe să pozeze, fapt care o determină să aibă succes pe rețelele sociale.

Nadd Hu are 26, vine din București, însă mulți o pot recunoaște din mediul online. Tânăra este celebră pe rețelele sociale, unde creează conținut pentru urmăritorii săi.

Nadd Hu este concurentă în echipa lui Cătălin Scărlătescu, în sezonul 12 de Chefi la cuțite

În preselecțiile Chefi la cuție Nadd Hu a primit 2 cuțite și și-a spus povestea de viață.

„M-am născut în București și sunt jumătate chinezoaică.Mama e româncă, tata e chinez. Am crescut aici și știu limba chineză, însă nu știu să scriu.',

Concurent a mărturisit că visa să devină cântăreață și actriță și a luat cursuri de canto, însă visul nu s-a concretizat pentru că și-a dat seama că nu are astfel de înclinații.

„Era o nebunie mare când eram mică.I-am zis mamei că visul meu este să devin cântăreață și actriță. Și m-a dat la școala de muzică. Trebuie să dai examen când intri în clasa I și am făcut un an de zile canto, am făcut și pian. Nu era pentru mine. Nu mi-a plăcut. Mă bucur că am încercat, n-am reușit pentru că am zero talent, dar am făcut- și pe asta. Mi-am deschis o florărie în februarie. În continuare activez și în online, doar că acum vreau să mai schimb puțin.Eu când sunt la florărie am două straturi de pantaloni pe mine că mi-e frig, este îngrozitor de frig. Iubesc florile”, a povestit Nadd Hu.

După bootcamp, chef Cătălin Scărlătescu a ales-o pe tânăra cu origini asiatice în echia Saint Tropez.

„Să mă înscriu la Chefi la cutite a fost o mare provocare. A fost un proiect pe care l-am luat foarte în serios și emoțiile au venit ca un val peste mine deoarece am cunoscut atât de mulți oameni talentati, dar mai ales profesioniști a căror viață este bucătăria! Și apoi eram eu… o rătăcită printre tigai . Am fost mii de înscriși, apoi sute de concurenți în auditii, 150 în prima zi de bootcamp, aproape 50 în a doua…. și acum… 21 de concurenți impartiti in 3 echipe!”, a scris Nadd Hu pe rețelele sociale despre participarea sa la Chefi la cuțite.