Cum arată Claudia Radu de la Chefi la cuțite, după o perioadă de sport și dietă. Tânăra a trecut printr-o transformare fizică

În cadrul sezonului 8 de Chefi la cuțite, tânăra s-a remarcat prin prisma ambiției sale, dar și prin depășirea statutului de gospodină simpatică, devenind un adevărat chef.

Încă de la prima sa apariție în preselectiile Chefi la Cuțite Claudia Radu a vorbit despre greutatea ei și despre faptul că a fost victima bullyingului încă de copil, din cauza aspectului fizic.

După ce sezonul 8 de Chefi la cuțite s-a terminat, Claudia Radu și-a anunțat fanii că a început un nou stil de viață, bazat pe sport. Mai mult, fosta concurentă a apelat și la dietă pentru a topi din kilograme.

Claudette, întâlnire cu Roxana Blenche. Cum s-au fotografiat cele două colege de la Chefi la cuțite

De-a lungul timpului, Claudette a publicat imagini realizate în sala de forță, spunându-le fanilor că are „ scopul de a deveni cea mai bună versiune a ei”.

Recent, Claudia Radu s-a întâlnit cu fosta sa colegă din echipa Bulinelor, Roxana Blenche.

Povestea emoționantă a Claudiei Radu de la Chefi la cuțite: „Mi-a luat foarte mult să scap de complexe

În preselecțiile de la Chefi la cuțite, Claudia Radu și-a spus povestea de viață.

„Fiind și cea mai mică dintre cei patru frați am fost și foarte răsfățată. Am devenit gurmandă. Dintotdeauna, de când mă știu, am fost supraponderală. Pe la șapte-opt ani, când am început școala, am trecut prin fenomenul de bullying. Fenomenul s-a accentuat în perioada adolescenței, când aveam tot felul de porecle legate de grași”.

Claudia a mărturisit că s-a simțit subestimată, din cauza aspectului fizic.

„Am observat că am început să fiu subestimată, fiindcă lumea credea că dacă ești gras, atunci în mod automat ești și prost. Pe toată perioada școlii am fost subestimată. Eu am fost premiantă în fiecare an, inclusiv în anii de liceu am luat locul I. În anii de liceu și numărul de agresori era mai mare și m-a afectat mai mult. Au fost inclusiv momente în care m-am simțit hărțuită, umilită”, a mărtusit Claudia Radu.

De asemenea, concurenta a mărturisit că a fost marcată de perioada în care cei din jur o umileau:

„Aceste lucruri te marchează foarte mult, când ești copil. Îmi pare rău că nu am avut curajul să spun nimănui acest lucru, am vrut să-mi protejez părinții. Sfatul meu pentru toți cei din situația mea este să spună cuiva ceea ce se întâmplă. Trebuie să conștientizeze că trebuie să facă acest pas. Mi-a luat foarte mult să scap de complexe”, a dezvăluit Claudia Radu, emoționată și cu lacrimi în ochi.

În prezent, Claudia dă dovadă de ambiție, merge la sală, muncește din greu, iar rezultatele se observă.

Claudia Radu, parcurs impresionant în competiția Chefi la cuțite

Florin Dumitrescu a ales-o în echipa „Bulinelor”, impresionat fiind de gustul mâncării preparate de Claudia. Concurenta a evoluat pe parcursul competiției și a reușit să fie printre ultimii trei membri rămași în competiție, ai echipei lui Dumitrescu. Așadar, în semifinală, Roxana Blenche Claudia Radu și Kani l-au reprezentat pe chef Dumitrescu.

În Finală, Roxana Blenche s-a confruntat cu Ionuț Belei și Maria Șandru, din echipa lui Sorin Bontea.

Potrivit formatului emisiunii, Roxana Blenche a trebuit să-și aleagă o echipă alături de care să gătească în Finală, iar Claudia nu a lipsit din echipa Roxanei.