Cum arăta Zanni de la Chefi la Cuțite înainte să aibă părul blond și tatuaje. Imaginile în care nu îl vei recunoaște

Zanni are un trecut emoționant, a trăit într-un orfelinat până la 6 ani, iar apoi a ajuns în organizația „SOS Satele Copiilor”.

„Am stat într-un centru de copii până la șase ani, un centru în care făceam foamea și eram dresați doar cu bătaia. Cât am stat acolo nu am știut ce este timpul, spațiul, copilăria, nici măcar măcar diferența dintre fete și băieți. Îmi aduc aminte perfect că la un moment dat, de câteva ori pe lună au înceut îngrijitoarele să ne scoată în curte și să ne alinieze. Tot ce știam era că după fiecare aliniere în curte, unul dintre noi dispărea...Știam că dispare spre ceva mai bun și mai știam că nu vreau să rămân singur la cămin. Se făceau adopții, pentru că urma să se închidă orfelinatul (...). Nu realizam că viața poate să fie mai bună, că foamea poate să treacă (...). Noaptea făceam pe mine ca să îmi fie cald, iar dimineața îmi rupeau picioarele, de pedeapsă. Într-o zi am fost adoptat de o organizație de copii, unde eram în case cu mame, angajate să aibă rolul de mamă pentru un număr de copii. Aici am cunoscut și alte sentimente și emoții trăite la orfelinat”, a povestit Zanni la Antena1.

Citește și: Zannidache Edmond este concurentul susținut de Alex Velea la „Chefi la cuțite”

În prezent Zanni este artist, face parte din echipa lui Alex Velea, iar cea mai cunoscută piesă a sa se numește „Senzație”.

Citește și: Zannidache din echipa lui Dumitrescu de la „Chefi la cuțite” e cântăreț! Ce piesă l-a făcut celebru pe YouTube

„Nu știu ce mi-a dat prin cap, am văzut un Story la Alex Velea și i-am dat mesaj, iar el mi-a răspuns într-un timp extrem de scurt. În scurt timp eram la studio și i-am demonstrat că eu într-un timp foarte scurt asimilez foarte multe informații. Felul în care am crescut m-a făcut un luptător”, a povestit Zanni.