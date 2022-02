Cum s-a filmat în sala de fitness Claudia Radu de la Chefi la cuțite. Fosta concurentă a slăbit de la ultima apariție televizată

Claudia Radu, fosta concurentă a sezonului 8 Chefi la cuțite, este foate activă pe rețelele sociale, locul în care își ține la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimente din viața sa. Încă de când se afla în competiția culinară, publicul a rămas impresionat de felul său carismatic.

Pentu că a reușit să atragă atenția în cadrul show-ului culinar cu caracterul său senzațional, tânăra se bucură acum de o comunitate impresionantă pe rețelele sociale, care îi urmărește evoluția. Încă de când a ieșit din emisiune, Claudette și-a propus să scape de kilogramele în plus, lucru care s-a și întâmplat la mai bine de un an de atunci.

Cum arată Claudia Radu acum

Fosta concurentă este foarte schimbată de la ultima apariție televizată. De curând, Claudia Radu a publicat un videoclip din sala de fitness pentru a le arăta prietenilor săi virtuali cum a reușit să scape până acum de 30 de kilograme.

Tânăra este într-o formă de invidiat, iar rezultatele sunt vizibile, drept dovadă stau postările sale de pe contul de Instagram.

„Zi de luni= zi de spate🤘🤘🤘 M-au surprins în timpul antrenamentului. 🙈#maisunt6luni #-30kgsimaiurmeaza”, a scris claudette la descrierea imaginii, vizibil mândră de modul în care își menține aspectul fizic.

Internauții au rămas surprinși de ambiția fostei concurente din sezonul 8 Chefi la cuțite. Mai mult decât atât, aceștia i-au transmis cuvinte de laudă și o mulțime de mesaje de încurajare. Un luru este evident, Claudia Radu este apreciată de foarte multe persoane, care o susțin ori de câte ori are nevoie.

„Succes. Cu răbdare vei avea rezultate minunate. ❤️”, „Extraordinar, câtă ambiție. Bravo din suflet ❤️”, „Felicitări pentru ambiție și perseverență! 👏❤️”, „Încep să se vadă rezultatele destul de bine” sau „Top Claudia”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să transmită complimente și felicitări.

Cum a reușit Claudia Radu să slăbească

Încă de când s-a apucat de sport, fosta concurentă a show-ului culinar a dezvăluit că are și o alimentație destul de sănătoasă. Claudia Radu a mărturisit faptul că din luna septembrie a anului trecut a renunțat la alimente nesănătoase, precum: dulciuri, mezeluri, produse de patiserie/cofetărie și sucuri de orice fel, iar alimentația ei se bazează doar pe o mâncare bogată în fructe și legume. Aceasta a mai menționat că a renunțat la mâncarea preparată de resturante și își gătește acasă.

"Foarte mulți dintre voi m-ați întrebat ce dietă țin. Cu această postare țin să vă spun ca NU țin nicio dietă. Nu îmi place cuvântul ăsta, m-a urmărit toată viața și numai când îl aud intru în depresie.😬😬😬 Ceea ce fac eu este un stil de viață pe care vreau să îl mențin în permanență.

Din luna septembrie am renunțat la tot ce înseamnă alimente procesate din magazine (dulciuri, mezeluri, produse de patiserie/cofetărie, sucuri de orice fel) si am o alimentație bazata pe o varietate foarte larga de fructe, legume, verdețuri, leguminoase, semințe, oleaginoase, carbohidrați și proteine de bună calitate, dacă sunt bio cu atât mai bine. Plus mișcare zilnic și foarte multă apă.", a mărturisit ea pe Instagram.