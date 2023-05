Încă din etapa degusătrilor pe nevăzute, Dumitru Paul Tudosescu a reușit să îl impresioneze pe Cătălin Scărlătescu nu doar cu preparatul pregătit, ci și cu experiența profesională și cu povestea de viață surprinzătoare. Deși a avut vicii periculoase, acesta n-a renunțat niciodată la pasiunea pentru bucătărie, la familie și la grija pentru băiatul său, ba chiar a reușit să ajungă pe drumul cel bun, demonstrând că este un adevărat luptător. Convins că se va putea baza pe el în sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite, juratul i-a oferit cuțitul de aur.

Ajuns în fața chefilor, concurentula dezvăluit faptul că, deși este divorțat și are deja o viitoare soție, el continuă să aibă grijă de fiul său. Recent, fanii au descoperit cum arată băiatul cuțitului de aur și un detaliu i-a surprins pe mulți.

Dumitru Paul Tudosescu de la Chefi la cuțite sezonul 11 s-a pozat alături de fiul lui. Cum arată băiatul cuțitului de aur din echipa lui Cătălin Scărlătescu

În ediția 16 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, Dumitru Paul Tudosescu i-a surprins pe chefi cu povestea lui de viață.

„Sunt bucătar de la 14 ani. Am plecat în Anglia din cauza unor probleme. Am fost nevoit să scap din cercul în care eram și am făcut ceva. A fost complicat! Am avut familia lângă mine, am plecat din România cu gândul să fac un curs de bucătar. Aveam două opțiuni: ori eram după gratii, ori la 2 metri sub pământ. Mi-am dat seama prea târziu. În 2005 am plecat în Anglia, nu știam engleză deloc.Nu regret ce a fost în trecut, a fost o lecție de viață.După 9 - 10 ani de Anglia s-a născut băiatul meu și am primit o ofertă din România. Acolo mi-am cunoscut actuala parteneră, viitoarea soție. Fosta mea soție locuiește alături de băiatul meu. Ele lucrează împreună. Momentan locuiesc în Anglia.”, a povestit Dumitru Paul Tudosescu.

Acesta a explicat faptul că, deși urmează să se căsătorească, el continuă să aibă grijă de băiatul său, pe nume Aris.

Dumitru Paul Tudosescu pare să aibă o relație apropiată cu fiul său, lucru ce se poate vedea în fotografiile în care cei doi apar împreună. Cuțitul de aur este extrem de mândru de băiatul său și nu ratează vreo ocazie să arate asta și prietenilor și urmăritorilor săi de pe Facebook.

De curând, fanii emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11 care i-au vizitat profilul au putut descoperi nu cum arată Aris, băiatul lui, și nu mică le-a fost surpriza atunci când s-au uitat mai atent la poze, căci un detaliu i-a surprins pe mulți: asemănarea izbitoare dintre băiat și tatăl lui.

Cei doi seamănă ca două picături de apă, având păr închis la culoare și ochi verzui-albaștri. De fiecare dată când publică poze împreună, aceștia primesc numeroase aprecieri și comentarii din partea cunoscuților.

