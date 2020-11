Echipa Tarom, juraţi în cea de-a patra confruntare Chefi la cuţite

Emisiunea „Chefi la cuțite” poate fi urmărită luni, marți și miercuri, la Antena 1, de la ora 20:30!

După trei luni de foc, chef Bontea, cu echipa sa, în dungi, conduce detaşat clasamentul, în vreme ce la capătul celălalt al balanţei, echipa lui chef Scărlătescu are nevoie de un impuls pozitiv. “Al patrulea battle astăzi! Am câştigat 3 din 3, dacă o ţinem tot aşa, cred că am putea bate un record!”, a declarat chef Bontea înainte de noua confruntare, însă nu s-a lăsat dus de val “Presiunea rezultatelor apasă însă pe umerii noştri!”.

Pentru chef Scărlătescu, lucrurile nu stau la fel: “Vin după o zi dezastruoasă, în care nu am luat nicio farfurie, mi-a şi plecat un om, am moralul foarte jos!”.