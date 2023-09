Ediția de aseară Chefi la cuțite a fost lider de audiență! Diseară, Carmen Brumă jurizează jocul de amuletă

Cea de-a treia ediție din sezonul 12 Chefi la cuțite a fost lider de audiență pe segmentele de public comercial și urban, seara de ieri fiind dedicată luptei pentru bomba cu mai multe amulete, dar și unei noi runde de audiții. Diseară, Chefii au parte de o provocare îndrăzneață, care-i pune în încurcătură, din partea unui concurent de doar 18 ani, care a gătit pentru starurile naționalei de fotbal a Franței.

Difuzată în intervalul 20:28 – 24:04, ediția Chefi la cuțite de ieri seară a ocupat primul loc în topul audiențelor pe targeturile comercial și urban. Pe segmentul de public comercial, cu vârste cuprinse între 21 și 54, a înregistrat 5.9 puncte de rating și 23.1% cotă de piață. Și la orașe, show-ul culinar Chefi la cuțite s-a situat pe primul loc, înregistrând 5.9 puncte de rating și 18.5% cotă de piață. În minutul de aur 22:29, ediția de aseară Chefi la cuțite a fost urmărită de peste 1,3 milioane de telespectatori.

Ieri seară, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu s-au luptat pentru miză extrem de importantă: o bombă cu mai multe amulete, care se vor dovedi extrem de utile în etapa ulterioară a confruntărilor pe echipe. Proba la care au fost supuși a fost prepararea somonului într-un mod cât mai atrăgător pentru o invitată la degustare extrem de atentă atunci când vine vorba despre dieta ei: Anca Țurcașiu.

Ea a fost cea care a decis câștigătorul serii, iar alegerea sa nu a fost una comodă pentru Chefi: victoria i-a revenit celui de-al patrulea Chef invitat, Ștefan Popescu, bomba fiind astfel depusă în seif, conform noii reguli introduse sezonul trecut. Chefii vor avea ocazia să se întreacă pentru conținutul seifului la ultima bătătlie de dinainte de etapa confruntărilor pe echipe.

Citește și: Chefi la cuțite, 4 septembrie 2023. George Prală și Ovidiu Cîrstea i-au surprins pe jurați cu dezvăluirile despre body suspension

În această seară, tânărul care a gătit pentru starurile naționalei de fotbal a Franței le propune Chefilor o experiență culinară unică în istoria show-ului

În această seară, jurații au parte de mai multe întâlniri surprinzătoare în arena audițiilor: magicianul Verdini va face show în platoul Chefi la cuțite, îmbinând gătitul cu numerele de iluzionism, artista Emily Istrate, interpreta hitului ”În mintea mea”, va aștepta cu emoție verdictul Chefilor pentru preparatul ei, iar Cătălin Moroșanu va încerca să-i cucerească pregătindu-le unul dintre felurile de mâncare incluse în dieta lui.

Citește și: Chefi la cuțite, 4 septembrie 2023. Sorin Răzvan Butnariu e preotul care i-a surprins pe chefi cu dezvăluirile sale. Ce banc a zis

Printre concurenții care își propun să-i uimească pe Chefi se numără și Alex Mihoc, tânărul care la doar 14 ani a lucrat ca bucătar pentru echipa națională de fotbal a Franței. Alex a început să studieze foarte devreme arta culinară la o școală de top din Franța, ajungând foarte rapid să gătească pentru staruri precum Karim Benzema și Kylian Mbappé, iar ulterior, la doar 16 ani, să își exerseze talentul în bucătăria unui restaurant cu trei stele Michelin. ”Am început bucătăria la 13 ani, m-am înscris la școala Ferrandi Paris pentru a studia ceea ce mă pasiona de mic. Am studiat acolo timp de trei ani, apoi am lucrat în diferite restaurante. Am gătit pentru echipa națională de fotbal a Franței. Lucram pentru Mbappé sau Benzema și plecam cu ei în fiecare țară. Și eu eram uimit că, la 14 ani, găteam pentru superstaruri!”, a povestit el. Îndrăzneț și creativ, Alex Mihoc vine la Chefi la cuțite cu un preparat inovator, care îi va pune în încurcătură pe jurați, propunându-le o experiență unică în istoria show-ului culinar.

Tot în această seară se va da și lupta pentru o nouă amuletă, la care cel de-al patrulea competitor invitat este Nicolai Tand, întrecerea fiind jurizată de Carmen Brumă. Cine va câștiga amuleta, dar și care vor fi surprizele și verdictele din arena preselecțiilor telespectatorii vor afla în ediția Chefi la cuțite difuzate în această seară, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban și Național

Perioada 4 septembrie 2023