Exclusiv. Gina Pistol, despre cum a transformat-o Chefi la cuțite, ce relație are cu chefii sau cu soția lui Florin Dumitrescu

Gina Pistol este mai pregătită ca niciodată să facă spectacol la Chefi la cuțite sezonul 10. După o perioadă în care a lipsit de pe micile ecrane pentru a-și dedica timpul fetiței sale, iată că îndrăgita prezentatoare s-a întors pe platourile de filmare pentru Chefi la cuțite sezonul 10, poate cel mai spectaculos dintre toate

Într-un interviu extrem de sincer acordat în exclusivitate pentru Antena 1, frumoasa vedetă și-a surprins fanii cu dezvăluiri pline de „sare și piper”! Am putut afla detalii despre relația ei cu Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu, despre cum a schimbat-o această emisiune de-a lungul timpului, ce amintiri are din culise, ce relație există între ea și Cristina, soția lui Florin Dumitrescu și ce a învățat în cele 10 sezoane de Chefi la cuțite.

Gina Pistol a dezvăluit ce înseamnă Chefi la cuțite pentru ea. Ce a recunoscut, cu puțin timp înainte de premiera sezonului 10, la Antena 1

Fără rețineri și cu zâmbetul fermecător cu care ne-a obișnuit deja, Gina Pistol și-a deschis sufletul și a făcut dezvăluiri sincere despre ce înseamnă Chefi la cuțite pentru ea.

„Sunt și mai sensibilă de când am devenit mamă. Ce înseamnă Chefi la cuțite pentru mine? Înseamnă o echipă minunată. Nu vorbim doar de cei trei chefi și cu mine, ci și de echipa care se află în spate. E o echipă minunată, e o echipă mare, e muncă multă, foarte multă muncă. E un proiect de suflet. Vă dați seama că am ajuns la sezonul 10? Zece sezoane, zece! Wow!

Eram toți foarte entuziasmați și nerăbdători să începem acest proiect, pentru că nu știam ce se va întâmpla. Nu știam dacă o să prindă și uite că deja am ajuns în sezonul 10. Asta înseamnă că am avut un real succes. Nu știu să vă zic nimic de la începutul începutului, mi se pare că a fost în urmă cu două vieți. A trecut mult timp și parcă a trecut repede”, a zis îndrăgita prezentatoare de la Chefi la cuțite sezonul 10.

Citește și: Exclusiv. Sorin Bontea, dezvăluiri despre Dumitrescu, Scărlătescu și Chefi la cuțite sezonul 10. Ce a zis despre familie și trecut

Tot în cadrul aceluiași interviu, Gina Pistol a vorbit despre relația pe care o are cu Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu, dar și cu soția acestuia, Cristina.

„În funcție de disponibilitatea fiecăruia și de timpul pe care îl are fiecare de oferit pentru ieșiri cu prietenii, da. Simt că pot suna pe oricare dintre băieți la orice oră din zi ca să îi întreb ceva sau dacă am nevoie de ceva. Și mi s-a întâmplat de multe ori, ei mereu au fost disponibili pentru mine. La fel și invers. De altfel, Scărlătescu îmi este ca un frate mai mare. Este un om foarte generos, foarte blând și un om bun. Florin Dumitrescu la fel, mă leaagă și o prietenie frumoasă cu soția lui, Cristina. De când am devenit mamă s-a închegat și mai bine prietenia. Mai degrabă o sun pe Cristina s-o întreb tot felul de lucruri despre copil, despre alimentație. Pe Florin îl deranjez mai degrabă când fac grătare. Și pe Sorin la fel. El e puțin mai retras”, a zis Gina Pistol, cu câteva zile înainte de premiera Chefi la cuțite sezonul 10.

Citește și: Chef Florin Dumitrescu: „În toată istoria Chefi la cuțite, cel mai tare m-am enervat în sezonul 10”. Ce a spus despre Scărlătescu

Acest interviu, ce poate fi integral urmărit pe AntenaPlay, a dezvăluit fanilor ce calități sau defecte au cei trei chefi, dar și în ce mod a schimbat-o această emisiune de-a lungul timpului.

„Esența mea este aceeași, eu sunt același om sensibil, curat, empatic și muncitor. Doar că acest proiect mi-a dat oamenilor ocazia să arăt oamenilor ceea ce nu știau despre mine decât cei apropiați. Chefi la cuțite și Asia Express mi-au oferit ocazia să arăt cum sunt eu. M-am maturizat, eu oricum am fost și un copil matur. Am devenit mamă într-un moment în care nu credeam că o să mai devin mamă”, a zis Gina Pistol.

Povești de viață, cu exemple fericite sau dramaatice, oameni puternici care arată că se poate orice dacă nu îți pierzi speranța și iubirea, amintiri amuzante din culise, lecții de viață împletite cu lecții de gătit și multe, multe zâmbete, așa s-ar rezuma pentru îndrăgita prezentatoare toată această minunată aventură numită Chefi la cuțite.

Chefi la cuțite revine la Antena 1. Sezonul 10 va veni cu surprize

Poate și eu am profitat de anumite slăbiciuni ale lor. Pe lângă competiția foarte încinsă, sezonul 10 este unul special din toate punctele de vedere. În primul rând, avem un alt platou. Decorul este diferit, alte culori, alte bucătării, altă mobilă, alt spațiu de relaxare, mult mai mare. Cred că cine a pregătit acest spațiu de relaxare a știut că, la un moment dat, noi nu ne vom mai vorbi și vom sta în colțuri separate”, a dezvăluit Chef Florin Dumitrescu.

Cei trei Chefi au descoperit decorul nou al emisiunii ca pe un cadou aniversar, pentru a marca deceniul de prietenie și rivalitatate care îi leagă. Rememorând acești ani, Florin Dumitrescu a vorbit despre episoadele care l-au emoționat cel mai mult: ”Pentru mine, cele mai impresionante momente la Chefi la cuțite au fost atunci când au venit soția și fiicele mele de ziua mea. Au fost de două ori cu această ocazie la filmări.

Citește și: Chef Sorin Bontea: “Sezonul 10 Chefi la cuțite este unul de referință. Toți vrem să-l câștigăm!”

A doua oară, când fetele mai crescuseră, au venit și cu un tort și mi-au cântat <La mulți ani!>. Deci cele mai emoționante momente tot cu familia le-am avut. Fiicele mele au crescut în același timp cu Chefi la cuțite. Am învățat în paralel să fiu tătic și Chef la Chefi la cuțite. Iar acum, ele au învățat deja că, dacă stăm să ne uităm până la finalul emisiunii, am câștigat un battle, iar dacă le trimit la culcare mai devreme, înseamnă că am pierdut acel battle.” Cu toată susținerea de care se bucură acasă, Chef Dumitrescu este pregătit pentru cea mai aprigă confruntare: ”Țin scorul cu mare atenție: până acum, Sorin are supremația la sezoane, Cătălin e pe-aproape, însă la battle-uri și la farfurii, conduc detașat. Și îmi doresc foarte tare să câștig sezonul 10, pentru că e și o chestie de numerologie la mijloc: am câștigat sezoanele 2 și 5. Multiplicarea lui 5 cu 2 este 10, deci cumva este sezonul meu. Câștig sezonul ăsta. N-am cum să nu câștig sezonul ăsta!”.

Chefi la cuțite revine cu un sezon unic! Gina Pistol și Irina Fodor prezintă sezonul 10 al show-ului culinar.