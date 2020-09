Faher Balak, irakianul de la „Chefi la cuțite”, iubește România mai ceva ca un român: „Aici e țara mea! E ca în Rai”

Emisiunea „Chefi la cuțite” poate fi urmărită luni, marți și miercuri, la Antena 1, de la ora 20:30!​

Surpriza a fost mare pentru Cătălin Scărlătescu atunci când în platoul emisiunii „Chefi la cuțite” și-a făcut apariția Faher Balak, căci cei doi se cunosc de ceva timp. Sătul să nu fie crezut că gătește mai bine decât celebrul bucătar, bărbatul a venit să demonstreze tuturor că are dreptate!

„Sunt irakian. De când m-am născut am avut parte numai de probleme, de război, n-am văzut în viața mea liniște și libertate.

Am plecat la 24 de ani pentru o viață mai bună. Am muncit în Turcia și apoi am vorbit cu fratele meu din Norvegia. Am încercat să ajung în Austria, dar m-au prins la vamă cu o cutie de biscuiți și am ajuns la închisoare.