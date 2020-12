Finala Chefi la cuțite 2020. Maria Șandru, decizie neașteptată în finală! Ce „lovitură” a primit Roxana Blenche

Apoi a urmat un joc neașteptat și surprinzător de strategii și „lovituri”, atunci când finaliștii și-au format echipele alături de care luptă în finala emisiunii „Chefi la cuțite” 2020, sezonul 8.

Roxana Blenche l-a ales pe Vincent Lointier, ceea ce a făcut-o pe Maria Șandru să decidă să ia un bucătar bun, chiar din echipa bulinelor: pe Alberto Chelu, cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu.

„Eu vreau să-mi iau oameni după sufletul meu și poate o să vă pară rău la alții, dar eu îl vreau pe Alberto în echipa mea azi”, a anunțat Maria Șandru, spre marea surpriză a tuturor.

Maria Șandru, în finala „Chefi la cuțite” sezonul 8

„Băi, să mi-l ia pe Alberto?! Nu m-am așteptat la această mutare. Efectiv am simțit că mi-a dat Maria un croșeu și era să leșin”, a mărturisit Roxana Blenche, supărată că l-a pierdut pe Alberto Chelu.

„Nu am vrut să-i dau Roxanei Blenche toți bucătarii, toți bucătarii buni să-i aibă ea. Ea i-a strâns pe toți pe lângă ea, deci era Alberto trebuia să meargă la ea în echipă, au pregătit meniul, și-au făcut toată strategia. Eu nu pot să fiu a naibii?!”, a explicat Maria Șandru, la scurt timp după ce a luat surprinzătoarea decizie.

Acesta a fost momentul în care Alberto Chelu a făcut o dezvăluire la care nimeni nu s-ar fi așteptat.

„A fost dificil momentul când am auzit că Maria vrea să lucrez cu ea pentru că chiar nu o simpatizam. Am avut divergențe între noi și am avut și momente în care ne-am vorbit urât unul altuia și nu mă așteptam la lucrul acesta. Dar până l aurmă sunt un profesionist și vreau să-mi respect meserie și o să dau tot ce e mai bun și pentru Maria”, a dezvăluit Alberto Chelu, cel care a fost cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu, în sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”.

„Mamă, ce mi l-a luat”, a exclamat Roxana Blenche, văzând mișcarea rivalei sale.