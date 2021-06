Finala Chefi la cuțite 2021. Cine e Narcisa Birjaru, prima câștigătoare a marelui premiu din sezonul 9

Narcisa Birjaru a decis să participe în sezonul 9 ca să demonstreze că știe să gătească preparate cu mult gust, dar nu se aștepta să devină, la finalul competiției, marea câștigătoare din finala Chefi la cuțite 2021, de la Antena 1.

În ediția difuzată în data de 16 iunie 2021, concurenta din echipa mov a lui Cătălin Scărlătescu a primit marele trofeu în valoare de 30.000 de euro și a devenit astfel prima femeie care reușește o astfel de performanță.

Sezonul 9 al îndrăgitului show de la Antena 1 ne-a adus pe micile ecrane concurenți din mai toate colțurile lumii, cu povești de viață incredibile, toți uniți de o puternică pasiune pentru gătit. Printre aceștia s-a numărat și Narcisa Birjaru, tânăra care avea să devină câștigătoarea Chefi la cuțite 2021.

Extrem de emoționată, aceasta a mărturisit că a venit la emisiune la îndemnul celor dragi, pentru a demonstra că știe să gătească și că gustul este cel mai important aspect la o farfurie. Chiar dacă este emotivă și cu greu a putut să-și stăpânească emoțiile din audiții, tânăra în vârstă de 24 de ani a ales să pregătească pentru chefi o rețetă de burger cu cartofi.

„Să fiu aici e cel mai frumos moment din viața, am emoții. Întâlnirea cu chefii e cea mai mare emoție a mea. Sunt superbi”, a dezvăluit atunci concurenta, cu lacrimi în ochi, fericită că are șansa să își vadă idolii în carne și oase.

Narcisa Birjaru gătind în audiții, la Chefi la cuțite

Ușile s-au deschis și Narcisa Birjaru a povestit celor trei chefi cum a ajuns de la spălat de vase la meseria de bucătar. În prezent, aceasta lucrează la un stand up comedy,

„De la spălat vase am ajuns bucătar. Eu sunt genul de om care întreabă, când merge într-un loc nou. Ușor, ușor, de la spălat vase, am învățat ce înseamnă să fii ajutor de bucătar. M-am descurcat, deși sunt mai plinuță. Sutn o fire foarte activă, imediat pun mâna pe toate, și acasă gătesc la toate ochiurile de la aragaz. La noi, cei de etnie romă, se gătește mult. La 17 ani m-am angajat la un restaurant românesc, am lucrat și la unul franțuzesc, în centrul Bucureștiului”, a povestit aceasta, spre surprinderea juraților.