Finala Chefi la cuțite 2021. Interviu exclusiv cu Narcisa Birjaru, câștigătoarea sezonului 9. Ce dezvăluiri a făcut după finală

Narcisa Birjaru a reușit să-i surprindă pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu încă din audiții, atunci când a ales să pregătească o rețetă de burger cu cartofi prăjiți.

Ajunsă în fața celor trei jurați de la Chefi la cuțite 2021, concurenta din sezonul 9 a povestit cum a ajuns bucătar și cât de pasionată este de gătit. Nimeni nu avea atunci să bănuiască faptul că tânăra avea să devină marea câștigătoare și prima femeie care reușește să obțină un astfel de premiu.

Narcisa Birjaru a câștigat finala Chefi la cuțite 2021, sezonul 9

Când chefii au ridicat cloșurile și i-au arătat verdictul, tânăra a început să plângă de fericire și l-a emoționat chiar și pe Sorin Bontea.

„De la spălat vase am ajuns bucătar. Eu sunt genul de om care întreabă, când merge într-un loc nou. Ușor, ușor, de la spălat vase, am învățat ce înseamnă să fii ajutor de bucătar. M-am descurcat, deși sunt mai plinuță. Sunt o fire foarte activă, imediat pun mâna pe toate, și acasă gătesc la toate ochiurile de la aragaz. La noi, cei de etnie romă, se gătește mult. La 17 ani m-am angajat la un restaurant românesc, am lucrat și la unul franțuzesc, în centrul Bucureștiului”, a povestit aceasta, spre surprinderea juraților.

Narcisa Birjaru alături de Cătălin Scărlătescu, în finala Chefi la cuțite 2021

Apoi, tânăra în vârstă de 24 de ani a ajuns în bootcamp și, la finalul acestuia, a devenit parte din echipa mov a lui Cătălin Scărlătescu. Battle după battle și duel după duel, aceasta s-a întrecut pe sine și a demonstrat că merită să meargă mai departe, de fiecare dată. În ediția 49 din sezonul 9, Narcisa Birjaru a câștigat finala Chefi la cuțite 2021, de la Antena 1.

Ce a declarat Narcisa Birjaru după ce a câștigat finala Chefi la cuțite 2021

La scurt timp după ce a câștigat finala Chefi la cuțite 2021, Narcisa Birjaru a oferit un interviu în exclusivitate pentru www.a1.ro, dezvăluind detalii surprinzătoare despre experoen

Narcisa, felicitări! Ești prima femeie care a reușit să obțină titlul ”Chefi la cuțite”! Cum te-ai simțit când ți-ai auzit numele?

Vă mulțumesc! A fost un sentiment unic, pe care nu am cum să îl descriu în cuvinte. Eram șocată, nu îmi venea să cred că mi se întâmplă asta. Mi-a luat ceva timp să procesez că eu am obținut titlul. Am plâns, am râs, am trecut prin toate stările posibile!

Cum ai resimțit finala? A fost o presiune mai mare ca în mod normal?

În finală resimți o presiune mai mare ca în mod normal. Cu toate acestea, eu pe tot parcursul show-ului am fost optimistă, cu zâmbetul pe buze. M-am bucurat de fiecare ”hop” trecut, pas cu pas, căci toate au fost importante. Așa că în ultima bătălie am decis să am aceeași strategie- să intru la gătit cu voie bună, să gătesc din suflet.

În finală ai gătit un meniu întreg de fine-dining: starter, main-course și desert. Pe care dintre preparate ai mizat cel mai mult?

Am mizat pe întregul meniu construit alături de chef Cătălin Scărlătescu. Pentru că toate preparatele erau simple, dar gustoase, respectând tema de fine-dining.

Cum ți-ai ales echipa în finală? Ai avut vreo strategie?

În finală, echipa contează cel mai mult. Nu ai cum să câștigi dacă oamenii pe care îi alegi nu luptă la fel de tare ca și tine. Spun asta, pentru că am văzut cât au tras colegii mei ca eu să obțin premiul, absolut toți au dat tot ce au avut mai bun. Și le sunt recunoscătoare! Vreau să le mulțumesc, în primul rând, Valentinei și lui Alex. I-am simțit cel mai aproape, sunt doi oameni minunați.

Ce ți s-a părut cel mai greu în această competiție? Dar și cel mai frumos?

Totul este greu și totul este frumos! (râde) E o experiență minunată pe care trebuie să o trăieșți ca să o înțelegi.

Ce ai învățat despre tine în această competiție? Te-ai surprins în vreun fel?

Am învățat că ar trebui să am mai multă încredere în mine. M-am surprins ediție de ediție, când obțineam punctaje bune în probele individuale, însă cel mai mult în finală. Am gătit mai mult de 4 ore la foc automat, non-stop, am tras cât am putut eu de tare. Și acum realizez, că premiul aceste vine cu un scop. Trebuie să încep să cred mai mult în mine.

Ce ai învățat de la chef Cătălin Scărlătescu și de la colegii tăi din echipa mov?

Chef Cătălin este un om extraordinar! La audițiile pe nevăzute am venit cu un burger, pentru că am vrut să îl impresionez, îmi doream să mă vrea și el în echipa lui. Și mă bucur că am putut să reușim împreună ce el își dorește de mult timp- să câștige titlul alături de o femeie. La Chefi la cuțite pot să spun că am învățat câte ceva de la toată lumea, atât chef Cătălin, pe care îl iubesc, dar și chefii Bontea și Dumitrescu, pe care îi respect foarte mult. De la colegii mei de echipă, chiar și de la colegii din echipele adverse... ”Chefi la cuțite” este un show care îți oferă ocazia să te dezvolți din punct de vedere culinar într-un timp foarte scurt.

Cum s-a schimbat viața ta după Chefi la Cuțite?

În primul rând, viața mea s-a schimbat în momentul în care am primit cuțitele chefilor. Mai apoi, când am ajuns în echipa lui Chef Scărlătescu. Am intrat într-o adevărată familie la Chefi la cuțite, iar acest show mi-a dat multe oportunități. Mă recunosc oamenii pe stradă și foarte multți dintre ei îmi scriu mesaje pe conturile mele de social media. Mă susțin, mă încurajează și sunt alături de mine. Mă bucură mult fiecare mesaj și încerc, pe cât posibil, să răspund tuturor.

Cum ai descrie experiența “Chefi la cutite” în 3 cuvinte?

Intensă, dificilă, dar extrem de frumoasă!

Ce vrei să faci cu premiul obținut la ”Chefi la cuțite”?

Încă nu știu exact. Mi-aș dori să dau avans, să îmi cumpăr o casă nouă, dar, pe viitor, mi-ar plăcea să am și un restaurant al meu în care să includ o bună parte dintre preparatele pe care le-am gătit în acest show. Pe meniu va sta la loc de cinste prăjitura lui mamaie și tocana specifică gătită în semifinală. Rămâne de văzut!

Despre sezonul 9 al emisiunii Chefi la cuțite 2021, de la Antena 1

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu și-au ales trei echipe puternice alături de care au luptat în numeroase battle-uri și dueluri pentru a ajunge în finala Chefi la cuțite 2021.

Sezonul 9 a fost, fără doar și poate, un adevărat spectacol gastronomic când a venit vorba de dish-urile din probele individuale, căci anul acesta s-au adunat cele mai multe punctaje de top de până acum. De data aceasta, chefii au avut parte nu doar de mai multe amulete, ci și de mai multe confruntări individuale sau pe echipe.

În finala Chefi la cuțite 2021 au reușit să ajungă trei concurenți: Cătălin Amarandei din echipa albastră a lui Florin Dumitrescu, Elena Matei din echipa verde a lui Sorin Bontea și Narcisa Birjaru din echipa mov a lui Cătălin Scărlătescu. Fiecare a fost ajutat de echipa sa și a luptat pentru a primi titlul de câștigător în finala Chefi la cuțite 2021 și trofeul în valoare de 30.000 de euro. Sezonul 9 a fost câștigat de Narcisa Birjaru, concurenta din echipa lui Cătălin Scărlătescu.

