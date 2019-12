Alexandru Comerzan este câștigătorul de aur al lui chef Cătălin Scărlătescu. Finala, record de audiență de la lansarea sezonului

Punctele cumulate la finalul serii au determinat câștigătorul farfuriei de aur, Alexandru Comerzan, cuțitul de aur ales de Cătălin Scărlătescu în sezonul 7: ”Am reușit! Din punct de vedere profesional este cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat. Sper ca familia să fie mândră de mine! Îi mulțumesc lui chef Scărlătescu pentru încredere, pentru cuțitul de aur, pentru experiența pe care am avut-o împreună, sper ca și el să fie mândru de mine. El este este o persoană foarte caldă. E bun, e sufletist. Am vrut să îi dovedesc că nu mi-a dat cuțitul de aur fără motiv. Mi-am dorit să câștig și sunt foarte mândru că am lucrat alături de el. Am câștigat împreună. E meritul meu și al întregii echipe, căci singur nu aș fi putut. Acest premiu vine ca rezultat la toată munca depusă de-a lungul vieții, toate nopțile nedormite, toate sacrificiile. Nu aș schimba nimic dacă m-aș întoarce în timp. Trofeul Chefi la cuțite este un vis împlinit!”, a spus câștigătorul cu ochii în lacrimi.

Pentru a doua oară în 7 sezoane de Chefi la cuțite, chef Cătălin Scărlătescu a adjudecat marele titlu tot în tunica mov, repetând singura victorie obținută până acum, cea din sezonul 3: ”Vă mulțumesc că mi-ați dat o experiență senzațională în sezonul 7! Alex, ești senzațional, copile! Atât de mult mi-am dorit să câștigi! Ești grandios, ești fabulos, ești un bucătar desăvârșit. Din momentul acesta și tu faci parte din constelația mea de bucătari stelari. De aici încolo nu mă mai oprește nimeni și nimic!”, a spus acesta în culmea fericirii.