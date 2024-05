Finala Chefi la Cuțite, sezonul 13. Irina Fodor, noul look cu care a făcut furori. O fostă concurentă i-a eclipsat pe toți

Irina Fodor a făcut furori cu noul său look în Marea Finală Chefi la cuțite sezonul 13, de pe 15 mai 2024. Toți au rămas cu gurile căscate atunci când prezentatoarea TV a pășit în bucătăria show-ului culinar. De altfel, o fostă concurentă s-a aflat în centrul atenției.

Irina Fodor a strălucit în finala sezonului 13 Chefi la cuțite. Prezentatoarea TV i-a lăsat cu gurile căscate pe finaliști atunci când și-a făcut apariția în bucătăria show-ului culinar. Noul său look i-a luat prin surprindere pe concurenți, dar și pe chefi.

„Wow! Nu te mai recunosc!”, a fost reacția lui chef Richard Abou Zaki.

„Asta am și vrut! Am vrut să fie un impact puternic în ziua finalei. Totul e în cinstea voastră să știți! Am vrut să strălucesc astăzi pentru voi, pentru ca voi să realizați unde sunteți. Este o seară de gală, iar voi o meritați din plin! Ei au ajuns până aici datorită vouă. Trebuie să fiți mândri de ei. Sezonul 13 nu a fost deloc ușor. E clar că 13 este cu noroc pentru ei trei. Cifra asta a adus pentru noi un nou început, o evoluție!”, a mărturisit ea.

„Deja începem ziua altfel!”, a continuat să spună chef Orlando Zaharia.

Părul său creț și ținuta impecabilă nu au fost trecute cu vedere de chefi. Mai mult, noua coafură la care a apelat Irina Fodor o prinde foarte bine, punându-i în evidență superbele trăsături ale feței.

„Să nu aveți nicio clipă senzația că nu meritați ceea ce vi se întâmplă. Când dai totul s-ar putea să scrii istorie. Ceea ce urmează este deja un exercițiu de excelență. Ultimul nivel al pretențiilor din acest sezon. Marele premiu este pregătit! Știți ce urmează, știți că o să vă faceți echipele. O să alegeți câte 5 concurenți”, a mai adăugat Irina Fodor.

Cine este fosta concurentă ce i-a eclipsat pe toți în finala Chefi la cuțite sezonul 13. Ce a urmat după apariția Irinei Fodor

Ușile bucătăriei s-au deschis, iar foștii concurenți din sezonul 13 Chefi la cuțite au pășit alături de finaliști. Gabriela Lucuțar, cunoscută ca Regina Întunericului, i-a eclipsat pe toți cu apariția ei.

„Doamne, nu am recunoscut-o! Dar cine e? Chiar nu am cunoscut-o. Era o față nouă, avea părul scurt, iar acum îl are lung. O apariție așa din întuneric!”, a spus chef Richard Abou Zaki.

„M-am gândit cam două zile cum aș putea să îmi fac intrarea. Am văzut că fetele s-au bucurat foarte tare când eu am ieșit din show. M-am gândit să-mi fac apariția precum o regină. Eu când intru într-un loc intimidez și eclipsez. Nu fac nimic special, așa sunt eu”, a spus Gabriela Lucuțar.

De asemenea, și Varză a făcut un gest copleșitor pentru Irina Fodor. Concurentul i-a oferit un buchet superb de flori. Prezentatoarea TV a fost luată prin surprindere de „cadoul” pe care l-a primit din partea comediantului.

