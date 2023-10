Finala sezonului 12 Chefi la cuțite. Janni Alexandridis s-a panicat la proba desertului. Ce a făcut Valentin Timofte când a văzut

Janni Alexandridis a trecut prin momente dificile în Finala sezonului 12 Chefi la cuțite. Finalistul s-a panicat când a văzut că desertul său nu iese așa cum se aștepta el. Valentin Timofte a apelat la un gest neașteptat când a văzut ce se întâmplă la bancul de lucru al adversarului său.

Janni Alexandridis a trăit clipe de panică în Finala sezonului 12 Chefi la cuțite. Finalistul lui chef Florin Dumitrescu a început să se agite și să strige la concurenții din echipa lui când a văzut că desertul său nu iese așa cum se aștepta el.

„Am început să fiu puțin stresat că m-am uitat la cremă și am zis „Ce e asta?!”. Doamne ferește! M-am panicat! Am zis că asta nu poate să se întâmple asta acum. Îmi trebuie o cremă, un desert șmecher. A fost un moment în care nu am mai avut răbdare. Nervii mei au fost gata!”, a spus finalistul.

„Nu mai am încredere în nimeni. Lucrez în fiecare zi aici ca să câștig, iar desertul ăsta strică tot ”, a mai adăugat el.

După ce i-a pus pe Horia Manea și Mariposa să-i facă o altă cremă, cuțitul de aur al lui chef Florin Dumitrescu a decis să nu se mai bazeze pe nimeni și să își facă el mousseul dorit.

Ce a făcut Valentin Timofte când a văzut agitația de la bancul de lucru al lui Janni Alexandridis din Finala sezonului 12 Chefi la cuțite de pe 18 octombrie 2023

Cosmin Berki a ținut să-l informeze pe Valentin Timofte de situația tensionată din echipa lui Janni Alexandridis.

„Janni e la pământ, e speriat de ceva”, i-a spus concurentul.

„S-a blocat la desert. A fost foarte supărat, eu nu știam”, a mărturisit cuțitul de aur al lui chef Sorin Bontea.

Valentin Timofte nu s-a putut abține și a mers să vadă ce se întâmplă cu Janni Alexandridis. Mai mult, concurentul s-a oferit să își ajute adversarul după ce a observat că panica a pus stăpânire pe el: „Dacă pot să te ajut, îmi zici! Te rog”

„Desertul ăsta m-a învățat că nu trebuie să așa multă încredere în alții”, a mărturisit cuțitul de aur al lui chef Florin Dumitrescu.

Spre finalul probei, juratul a intrat în bucătărie pentru a vedea cum se descurcă cei doi reprezentanți ai săi din Finala sezonului 12 Chefi la cuțite. Acesta a avut o surpriză când a dat de haosul de la bancul de lucru al lui Janni Alexandridis.

„Au fost mici lupte de orgoliu acolo. Reparați când e momentul să reparați!”, le-a zis cheful.

Chef Florin Dumitrescu a înlemnit când a văzut ce face Ioana Dehelean, în Finala sezonului 12 Chefi la cuțite

Chef Florin Dumitrescu a înlemnit când a văzut că Ioana Dehelean și echipa ei cântau în timp ce preparau desertul. Juratul a fost surprins într-un mod plăcut de calmul și liniștea cu care a abordat finalista lui probele din Finala sezonului 12 Chefi la cuțite.

„Wow! Un nivel de relaxare ieșit din comun, mi s-a părut fascinant! E prima oară când văd asta!”, a spus cheful.

