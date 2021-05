Gabriela Porumbel, concurenta eliminată de la Chefi la Cuțite, are o fetiță superbă. Cum arată micuța Antonia

Cele două par să aibă o relație specială, iar Gabriela se laudă, pe rețelele de socializare, cu micuța sa de câte ori are ocazia. Chiar dacă nu este foarte activă pe contul său de Instagram, fosta concurentă din echipa lui Chef Florin Dumitrescu are mai multe imagini cu Antonia.

Una dintre ele o surprinde pe fetiță în timp ce privește inocent spre aparatul de fotografiat și își arată frumoasele trăsături, cu mânuțele apropiate de bărbie.

”O minune de copil🤗. (Vrea să devină prințesă😂😂). O adorrrrr🥰🥰🥰. Are mami o fetiță frumușică foc", a scris Gabriela Porumbel la descrierea imaginii.

În următoarea captură, frumoasa Antonia se află în compania colegilor de la ”Chefi la Cuțite” sezon 9.

”Azi fetița mea Antonia a cunoscut o parte din cea de a doua familie @chefilacutite”, a notat Gabriela Porumbel la descrierea pozei.

Ce povestea Gabriela Porumbel despre fetița sa, Antonia Maria

La preselecțiile ”Chefi la Cuțite”, Gabriela Porumbel a povestit că fetița sa suferă de autism.

„Nu sunt căsătorită cu acte, dar suntem împreună de mai bine de zece ani. Am o fetiță de cinci ani, o cheamă Antonia Maria. Este un copil minunat, am fost foarte fericiți și a fost foarte așteptată. Era foarte cuminte, nu prea plângea, adică nici nu prea se simțea în casă că am avea un copil. Și pe la opt luni am observat că nu mă privește, nu e atentă, e totul în lumea ei și atât. Și a fost groaznic, ca și când totul meu se terminase. Fetița mea are autism”, dezvăluia concurenta, cu lacrimi în ochi.