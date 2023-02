Gigi Nicolae, cadou inedit pentru fanii săi, de ziua lui de naștere. Ce a anunțat concurentul sezonului 10 Chefi la cuțite

Unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți de la Chefi la Cuțite sezonul 10 se pregătește să își sărbătorească ziua de naștere. Gigi Nicolae a pregătit o mega petrecere la care îi invită și pe cei care doresc să îl întâlească și mai mult, le-a pregătit un cadou inedit. Simpaticul concurent a făcut anunțul prin intermediul rețelelor sociale, spre bucuria internauților. Iată ce pregătește!

Gigi Nicolae îi invită pe fanii săi la ziua lui de naștere. Ce anunț neașteptat a făcut concurentul cunoscut pentru burgerii săi

Pe data de 8 feburarie, concurenul Chefi la Cuțite cunoscut și drept Gigi Burger își sărbătorește ziua de naștere. Bărbatul care a povestit încă de la preselecții că are un restautant unde pregătește burgeri va împlini 29 de ani și în acest context, a avut o idee inedită.

Prin intermediul unui InstaStory, Gigi și-a invitat toți prietenii vituali la aniversarea sa și a anunțat că pregătește multe surprize. El a dezvăluit că, timp de 3 ore și jumătate, își așteaptă fanii la restaurantul său din Ploiești, unde le va oferi celebri lui burgeri gratis.

Totul se va desfășura miercuri, pe data de 8 februarie, între orele 14.00 și 17.30, așa cum a mai spus acesta în postarea sa.

„Pe data de 8 februarie îmi voi serba ziua de naștere, așa că am decis să vă ofer burgeri din partea mea, 3h jumate”, a scris Gigi Burger pe contul lui de Instagram.

Însă asta nu e tot! El a mai pregătit o mulțime de surprize și a explicat că nu va fi singur acolo și ajutat de o parte din foștii colegi din sezonul 10 Chefi la Cuție, în care bucătarul a ajuns până în semifinală.

„Voi avea ajutoare de nădejde, foști concurenți de la Chefi la Cuțite. Vă aștept cu drag!”, a mai spus acesta.

Cine l-a încurajat pe concurentul din echipa lui chef Sorin Bontea să participe la Chefi la cuțite

Gigi Nicolae a reușit să cucerească simpatia telespectatorilor cu felul său carismatic și replicile de-a dreptul savuroase. Acesta a surprins cu parcursul său din show-ul culinar, dar și cu talentul în domeniul gastronomiei.

De-a lungul battle-urilor, concurentul din echipa lui chef Sorin Bontea a impresionat cu preparate spectaculoase. Chiar dacă nu este bucătar de profesie, tânărul a făcut adevărate „avioane” în farfurie.

Invitat în platoul emisiunii Xtra Night Show de la Antena Stars, a discuta despre experiența pe care a trăit-o în cadrul show-ului culinar și a oferit câteva detalii neașteptate despre viața sa sentimentală. Se pare că fosta parteneră l-a înscris în concurs și l-a încurajat în etapa preselecțiilor.

„Am vrut să iau cuțitul. Am luat cuțitul, am trecut în prima probă de bootcamp. Din prima probă de bootcamp în cea de-a doua. (...) Eu tot timpul îmi doresc să scot o farfurie care să mă trimită din nou în bucătărie. Mă uitam înainte la emisiunea, chiar cu fosta, așa a pornit totul... (...) Ea m-a înscris la emisiune în urmă cu 2 ani jumătate, dar a fost perioada cu pandemia și probabil începuse sezonul anterior. Pe mine m-au chemat în sezonul 10, iar 10 este un număr norocos pentru mine. (...) Nici nu se difuza emisiunea în momentul în care noi ne-am despărțit. Noi am rămas prieteni. Eu îi mulțumesc pentru faptul că m-a susținut în preselecții. (...) Sunt cu picioarele pe Pământ, nu m-a luat valul.”, a mărturisit Gigi Burger la Xtra Night Show, de la Antena Stars.